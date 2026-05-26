În cât timp va putea fi redeschisă Strâmtoarea Ormuz. Cele mai noi detalii din acordul negociat intens de SUA și Iran

Statele Unite și Iranul discută un plan pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz la aproximativ 30 de zile după ce cele două țări vor ajunge la un acord privind încetarea ostilităților, a relatat luni ziarul Nikkei, citând o sursă diplomatică din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Teheranul ar urma să procedeze la deminarea strâmtorii strategice într-un interval de 30 de zile după încheierea acordului. Ulterior, navele din toate țările ar putea naviga liber și în siguranță, la fel cum o făceau înainte de închiderea de facto a strâmtorii. De asemenea, Iranul va înceta să mai perceapă taxe de tranzit, conform publicației asiatice.

Armistițiul convenit de SUA și Iran la începutul lunii aprilie ar urma să fie prelungit cu 60 de zile.

Planul este de a fi purtate negocieri privind programul nuclear al Iranului în timpul acestei pauze de două luni. De asemenea, ar urma să fie elaborate măsuri specifice pentru gestionarea uraniului îmbogățit al Iranului, menționează Nikkei.

Ridicarea sancțiunilor SUA și deblocarea activelor iraniene ar urma să fie implementate în etape.

Zonele în care luptele vor înceta includ și Libanul. Iranul a cerut ca Israelului să înceteze atacurile asupra grupării militante șiite Hezbollah, din Liban, ca o condiție pentru încheierea conflictului. Israelul, între timp, cere ca Hezbollahul să se dezarmeze.

Potrivit sursei diplomatice citate, aprobarea liderului suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, este esențială pentru acordul propus. Nikkei notează că rămâne neclar dacă se va ajunge la un acord final.

Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a purtat luni, la Beijing, discuții cu mareșalul pakistanez Asim Munir, care s-a remarcat drept unul dintre principalii mediatori între Washington și Teheran. Munir a spus că cele două părți sunt pe punctul de a ajunge la un acord, a precizat Ministerul de Externe de la Beijing.

Între timp, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat presei că s-a ajuns la concluzii în multe domenii, dar că Iranul nu este pe punctul de a semna un acord de pace.

Duminică, în timp ce oficialii americani și iranieni anunțau o evoluție importantă în negocierile pentru găsirea unei înțelegeri care să pună capăt războiului, președintele american Donald Trump a anunțat că le-a transmis reprezentanților săi să „nu se grăbească spre încheierea unui acord” cu Teheranul.

Luni, liderul de la Casa Albă a afirmat că ar trebui să fie obligatoriu ca țări precum Qatarul, Pakistanul, Egiptul, Iordania și Turcia să adere în bloc la Acordurile Abraham, ca parte a eforturilor pentru un acord cu Iranul. Trump a precizat, într-un lung mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, că a discutat în weekend cu liderii acestor țări, precum și cu Arabia Saudită și cu Bahrainul, care au semnat deja Acordurile Abraham – un set de înțelegeri menite să normalizeze relațiile cu Israelul.

Astfel, președintele american a îndemnat țările cu populație majoritar musulmană, în special Qatarul și Pakistanul, să-și normalizeze relațiile cu Israelul în cadrul așteptatului acord de pace privind Iranul.

„Am afirmat că, după toate eforturile depuse de Statele Unite pentru a încerca să pună cap la cap acest puzzle foarte complex, ar trebui să fie obligatoriu ca toate aceste țări, cel puțin, să adere simultan la Acordurile Abraham”, a scris Trump, în postarea lui.

Liderul american a mai afirmat că negocierile cu Iranul „decurg bine”, dar nu a dat niciun indiciu că încheierea unui acord de pace ar fi iminent.

Teheranul pune condiții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Un oficial iranian a afirmat că prima fază a redeschiderii Strâmtorii Ormuz trebuie să includă deblocarea activelor Iranului, eliminarea minelor marine și ridicarea blocadei americane, a scris anterior cotidianul american The Washington Post.

Esmail Baghaei a mai declarat luni că țara sa nu își va negocia programul nuclear decât după ce încheie un acord-cadru cu Statele Unite. „Detaliile programului nuclear nu sunt discutate în prezent”, a insistat el.

Prin termenul „acord-cadru”, negociatorii se referă la un memorandum de înțelegere între Iran și SUA, cu 14 puncte, despre care Baghaei a precizat că ar permite un dialog despre problemele nucleare în termen de 60 de zile, notează Agerpres.

Agenția Reuters a sintetizat luni situația curentă a tratativelor americano-iraniene apreciind că atât Washingtonul, cât și Teheranul au temperat așteptările privind un succes iminent al demersurilor diplomatice.

Strâmtoarea Ormuz este practic închisă de când SUA și Israelul au atacat Iranul, pe 28 februarie. Pe ruta maritimă respectivă – folosită înainte de conflict pentru o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale – trec cu greu foarte puține nave, față de 125-140 zilnic câte tranzitau anterior.

Prețul petrolului pe piețele internaționale a crescut brusc și semnificativ din cauza războiului, declanșând o criză energetică. Luni însă, indiciile că ar exista motive de optimism privind un acord au produs o scădere a cotațiilor cu peste 4%.

De la începutul lunii aprilie este în vigoare un armistițiu fragil între cele două părți.