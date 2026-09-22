În ce condiții a stat Călin Georgescu peste noapte în arest

Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Centrul de Reținere din centrul Capitalei, după ce fost reținut pentru 24 de ore în dosarul de înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Ce condiții a avut fostul candidat la prezidențiale?

Călin Georgescu a stat în camera de arest cu alți trei deținuți, au declarat surse judiciare pentru HotNews. El a avut drept de periuță de dinți, lenjerie și prosop.

De asemenea, i-a fost facută o vizită medicală, iar totul a fost în regulă, potrivit surselor citate. Pe perioada reținerii nu are drept de vizită de la aparținători.

Călin Georgescu a fost reținut luni de procurori pentru 24 de ore într-un nou dosar, al treilea care îl vizează pe Georgescu și în care acesta este acuzat că l-a înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu cu 1,1 milioane de euro. Tot luni a fost reținut și un complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen. Georgescu a fost ridicat luni dimineața, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot în Otopeni, și dus pentru percheziții la vila lui din Mogoșoaia, care au durat 9 ore.

Astăzi, 22 septembrie, cei doi vor fi prezentați Tribunalului București, în fața unui judecător de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acuzaţiile vizează infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat.