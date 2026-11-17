Președintele PNL Ilie Bolojan a afirmat, la Digi24, că liberalii sunt dispuși să susțină un proiect serios de reformă administrativ-teritorială, dar a reproșat PSD că până acum nu a venit cu un asemenea proiect, cu doar cu „blufuri de imagine”.

„Orice discuție legată de reforma administrației, dacă este purtată serios, va găsi în PNL un partener. Dacă vrei să faci ceva și ai 25% în Parlament, discuți cu celelalte forțe politice să ai jumătate plus unu sau să nu ai moțiune de cenzură, dar prin ce s-a întâmplat până acum totul este o perdea de fum”, a declarat Ilie Bolojan.

„O perdea de fum”

El a afirmat că reforma administrativă nu trebuie să aibă ca scop doar reducerea cheltuielilor statului, ci și servicii publice de o calitate mai bună precum și crearea premiselor pentru dezvoltarea unor comunități până acum defavorizate.

„De exemplu că dacă doar lipești două comune sărace credem că vom avea o comună bogată? Deci fără o analiză serioasă care să stea la baza unei astfel de propuneri, totul nu este decât o discuție, o perdea de fum care să acopere practic lipsa de soluții și de acțiune guvernamentală, pentru că în afară de aceste discuții, nu au nimic concret”, crede Bolojan.

El a menționat că un asemenea proiect trebuie să țină seama și de compatibilități legate de identitățile locale, mai ales în Transilvania, unde ar exista reticențe legate de unificarea unor comune cu majorități etnice diferite, în unele cazuri maghiară, în altele românească.

De asemnea, președintele PNL susține că reorganizarea ar trebui să includă și extinderea municipiilor cu comunele din jurul lor pentru o dezvoltare mai coerentă a acestor comunități, mai ales în așa-numitele „comune-dormitor”, în care majoritatea locuitorilor lucrează în orașele învecinate.

PNL așteaptă un proiect concret

„Vom susține reforma administrației din România care este o necesitate, dar ea trebuie făcută serios, trebuie discutată cât se poate de clar, în așa fel încât să vii cu lucruri care sunt fezabile. Haideți să vedem în primul rând dacă va fi un proiect, că momentan sunt doar blufuri de imagine”, a mai spus Ilie Bolojan.

Totodată, el a anunțat PNL și USR vor veni cu un proiect de reducere a numărului de parlamentari.

„Nu poți să faci o reformă a administrației care să se lege de toată lumea, cât timp din central, de unde sunt cele mai mari cheltuieli, nu vii cu propuneri de măsuri. Nu înseamnă că dacă reduci numărul de parlamentari vei rezolva deficitul României. E o problemă puțin de semnal politic și de normalitate”, a apreciat liberalul care a estimat că numărul parlamentarilor poate fi redus substanțial, chiar dacă va fi depășit ușor nivelul de 300 de deputați și senatori.