În ce constă decizia CCR invocată de Sebastian Vlădescu și de Ionuț Costea pentru a ieși din închisoare

Decizia CCR, indicată de Înalta Curte în hotărârea prin care au fost admise recursurile în casație formulate de Sebastian Vlădescu și Mircea Costea vizează o excepție de neconstituționalitate ridicată de fostul primar de Toplița, Stelu Platon, în 2022.

Condamnat cu suspendare pentru fraude cu fonduri europene, Platon reclama un articol din Codul de Procedură penală care limita dreptul condamnaților de a formula recurs în casație.

Codul de Procedură Penală în vigoare la acea dată prevedea că inculpații pot formula recurs în casație numai împotriva hotărârilor prin care s-a dispus condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei ori încetarea procesului penal. În cazul unei soluție de încetare a procesului penal, dreptul la recurs în casație îl aveau doar procurorii.

„Dacă se constată că s-a analizat în mod greșit o cauză de încetare a procesului penal, iar rezultatul acestei analize eronate a fost favorabil inculpatului, atunci se poate promova calea de atac a recursului în casație, astfel încât acesta să poată fi sancționat. Cu toate acestea, în cazul contrar, în care cauza de încetare a procesului penal a fost analizată în mod greșit, iar exercitarea recursului în casație ar fi favorabilă inculpatului, legea nu permite promovarea acestuia. Or, într-o astfel de situație, nu se poate admite că inculpatul are posibilitatea rezonabilă de a-și prezenta punctul de vedere în condiții care să nu îl dezavantajeze față de acuzare”, indica fostul primar de Toplița în excepția ridicată la CCR.

La trei ani distanță de la ridicare excepției de neconstituționalitate de către fostul primar din Toplița, pe 18 februarie 2025, CCR a admis excepția și a declarat neconstituțional articolul , 438 alin.(1) pct.8 din Codul de procedură penală, motivând că exclude inculpatul de la dreptul de a formula recurs în casație și conduce la un dezechilibru între mijloacele procesuale puse la dispoziția părților din proces. Decizia intergrală a CCR poate fi citită aici.

Vlădescu și Costea au făcut recurs în casație

În dosarul în care au fost condamnați Vlădescu și Costea, Curtea de Apel București a decis în 5 mai 2023 încetarea procesului penal față de alți trei inculpați din dosar, fostul parlamentar Cristian Boureanu, fostul secretar de stat în ministerul Transporturilor Constantin Dascălu și Mihaela Dascălu, o persoană apropiată de conducerea CNCFR de la acea vreme.

Sebastian Vlădescu și Mihai Costea au formulat recursul în casație considerând că instanța care i-a condamnat a greșit încetând procesul penal, pe motiv de prescripție, doar în cazul celorlalți trei inculpați din dosar.