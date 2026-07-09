În ce parcuri din București poți să faci plajă

Cele mai frecventate de bucureștenii care vor să facă plajă sunt Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR) și Orășelul Copiilor.

Spre deosebire de cel din Sectorul 3, în Sectorul 4 există și o plajă special amenajată, cu o suprafață generoasă de gazon, care ține locul nisipului de la malul mării, din loc în loc fiind montate șezlonguri.

Chiar dacă în Parcul IOR nu există un spațiu special amenajat unde să faci plajă ca la Mamaia, oamenii tot se încumetă să stea câteva ore la soare.

Citește, pe B365.ro, despre noua plajă urbană care se va inaugura în curând în București.