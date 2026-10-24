În ce variantă PNL ar putea vota o moțiune de cenzură alături de AUR

Președintele PNL Ilie Bolojan nu a exclus scenariul în care parlamentarii liberali să voteze o moțiune de cenzură îndreptată împotriva guvernului Niculescu, alături de AUR.

Întrebat, într-un interviu pentru Digi24, dacă există posibilitatea ca PNL să voteze alături de AUR o moțiune de cenzură împotriva noului guvern, Ilie Bolojan a răspuns:

„Am depune o moțiune de cenzură care ar putea să fie votată de celelalte partide dacă consideră că motivele invocate în moțiune sunt pertinente. Dacă alte partide depun, trebuie să vedem motivele, ce a făcut Guvernul. Dacă acele motive sunt pertinente, s-ar putea să o voteze PNL”.

Bolojan a apreciat că guvernul Niculescu reprezintă o ieșire din ipocrizie, în condițiile în care premierul desemnat de președintele Nicușor Dan a ales să se coalizeze cu social-democrații.

„Ne scoate dintr-o ipocrizie în care eram. Premierul propus de președinte e într-o formulă de coaliție cu PSD, cel care a generat și criza. Într-un fel este o clarificare de responsabilități. Va depinde ce face acest guvern, în ce condiții gestionează, cum performează”, crede liberalul.

El a precizat că termenul de 6 luni la care PNL s-a angajat că nu va depune moțiune de cenzură nu înseamnă că liberalii nu vor face opoziție.

„Dacă Guvernul vine cu proiecte care se încadrează în proiectele asumate de România, nu vom bloca astfel de proiecte. Dacă nu sunt în regulă, vom taxa proiectele, vom propune soluții”, a precizat Bolojan.

„Nu-mi place termenul de opoziție constructivă. Faptul că avem un protocol de colaborare cu USR arată că vom acționa în comun. PNL va fi într-o opoziție serioasă”, a avertizat Ilie Bolojan.