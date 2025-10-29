În ciuda criticilor lui Sorin Grindeanu, Nicușor Dan va semna decretul de numire a Oanei Gheorghiu / Când va depune jurământul

Președintele Nicușor Dan va semna decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, potrivit surselor HotNews, decizia șefului statului urmând să vină în ciuda criticilor venite de la Sorin Grindeanu care a spus că o astfel de numire riscă să ducă la un „dezastru ireparabil diplomatic” în raport cu Statele Unite.

Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au discutat miercuri timp de aproximativ două ore la Palatul Cotroceni pe teme care țin de coaliție, cum ar fi pensiile magistraților, pachetele de măsuri menite să aducă mai mulți bani la buget, dar și neînțelegerile din coaliție, conform acelorași surse.

Discuția dintre premier și președinte vine în contextul în care marți au apărut noi tensiuni între liderul PSD și Ilie Bolojan. După ce Guvernul a anunțat că funcția de vicepremier, care a rămas vacantă în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu, va fi ocupată de cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață”, Sorin Grindeanu a scris într-o postare pe Facebook că cere ca premierul „să-și retragă imediat propunerea”.

Cu toate astea, potrivit informațiilor HotNews, președintele nu are de gând să escaladeze conflictul din coaliție și va semna decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

Mai mult, joi de la ora 10:00 va avea loc la Palatul Cotroceni ceremonia de depunere a jurământului de învestitură de către Oana Gheorghiu, potrivit unui anunț oficial al Guvernului. La eveniment va participa și premierul Bolojan.

La formarea Guvernului, liderii partidelor din coaliție au agreat că fiecare formațiune, PSD, PNL, USR și UDMR, va avea un vicepremier. Al cincilea post de vicepremier, cel care se ocupă de reformă și e apolitic, i-a revenit lui Bolojan. Înțelegea a fost că el va decide pe cine numește în această funcție.

Grindeanu: „Un Guvern deja plin de voci anti-americane”

După anunțul Guvernului, liderul PSD i-a solicitat, marți seară, premierului să renunțe la propunere.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!”, a spus Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Grindeanu a susținut că Guvernul este „deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump”.

„Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României! Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!”, a continuat președintele interimar al social-democraților.

El consideră că demersul premierului Bolojan „trebuie regândit urgent”.

„Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a conchis Sorin Grindeanu.

Reacția Oanei Gheorghiu

În replică, Oana Gheorghiu a spus că nimic din ceea ce a scris pe pagina sa personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier „nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”.

Cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață” mai spune că toate comentariile și postările sale au reprezentat „opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare”.

„Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Ea a spus că, privind înapoi, nu ar mai scrie în aceiași termeni, „chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică”.