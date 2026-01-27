În criză de bani, guvernul rus vrea să recurgă la taxarea unei activități pe care anterior a interzis-o

Rusia ar putea ridica o interdicţie care vizează cazinourile online şi ar putea impune o taxă de 30% pe veniturile acestora, în încercarea de a aduce la bugetul de stat până la 100 de miliarde de ruble (1,3 miliarde de dolari), a relatat marţi cotidianul Kommersant, preluat de Reuters.

Potrivit surselor citate de Kommersant, ministrul Finanţelor, Anton Siluanov, a propus modificarea reglementărilor privind piaţa jocurilor de noroc, într-o scrisoare adresată preşedintelui Vladimir Putin. Modificarea ar ridica interdicţia care vizează cazinourile online, sub rezerva anumitor condiţii, cum ar fi desemnarea unui operator propus de guvernul rus şi un mecanism prin care cazinourile online să accepte pariuri prin intermediul unei platforme unificate, similare cu cele utilizate de casele de pariuri. Ministerul Finanţelor propune stabilirea vârstei minime pentru clienţi la 21 de ani şi se aşteaptă ca veniturile pentru vistieria statului, epuizate de războiul din Ucraina, să se ridice la 100 de miliarde de ruble (1,3 miliarde de dolari) anual.

Anul trecut, Rusia a majorat de două ori ţinta de deficit bugetar, până la 2,6% din PIB, deoarece veniturile nu au putut ţine pasul cu creşterea cheltuielilor militare pentru a susţine războiul din Ucraina. Anul acesta, Rusia vizează un deficit bugetar de 1,6% din PIB, transmite Agerpres.

Începând din 2022 şi până în prezent, guvernul rus a strâns taxe în valoare de cel puţin 27.600 miliarde de ruble prin diverse planuri fiscale, pentru a ajuta la echilibrarea bugetelor, iar economiştii avertizează că noi creşteri de taxe sunt inevitabile.

Taxe mai mari în Rusia

Tot în încercarea de a majora veniturile la buget, guvernul de la Moscova vizează, prin intermediul taxei pe valoarea adăugată (TVA), şi importurile de bunuri de consum care intră în Rusia din China prin statele din Asia Centrală, utilizând acordurile de liber schimb ale Uniunii Economice Eurasiatice.

Separat, ministrul adjunct al Industriei, Roman Cekușov, a declarat pentru postul de radio Business FM că Guvernul va viza transporturile mari de bunuri de consum care ajung în Rusia prin intermediul platformelor de comerţ electronic transfrontalier.

Ministerul Finanţelor de la Moscova a refuzat să comenteze articolul din Kommersant şi declaraţia lui Cekușov.

Începând cu 1 ianuarie 2026, guvernul rus a majorat cota de TVA, de la 20% la 22%, scopul fiind să adauge 4.400 miliarde de ruble la buget din 2026 până în 2028. De asemenea, a eliminat unele scutiri de TVA pentru întreprinderile mici, o măsură care ar urma să aducă alte venituri în valoare de 200 de miliarde de ruble.

Guvernul de la Moscova a vizat, de asemenea, industria pariurilor cu noi taxe, despre care se aşteaptă să crească veniturile colectate de la un miliard de ruble pe an, în prezent, până la 60 de miliarde de ruble.

Economiştii avertizează că majorarea taxelor ar putea declanşa „o spirală fiscală”, în care noile taxe sufocă activitatea de afaceri, ducând la venituri fiscale viitoare mai mici şi forţând guvernul să implementeze noi creşteri de taxe.