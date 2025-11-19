În cursa pentru AI, cercetarea americană se bazează pe talentul celor pe care Silicon Valley îi numește inamici / O tendință poate schimba însă totul

Când Mark Zuckerberg a prezentat în iunie Laboratorul de Superinteligență al companiei Meta, a numit 11 cercetători în domeniul AI care s-au alăturat efortului său ambițios de a construi o mașină mai puternică decât creierul uman. Toți cercetătorii era imigranți educați în alte țări, iar șapte dintre ei s-au născut în China, potrivit unei note consultate de The New York Times.

Deși mulți directori americani, oficiali guvernamentali și experți au petrecut luni de zile prezentând China ca fiind inamicul avansului rapid al Americii în domeniul inteligenței artificiale (AI), o mare parte din cercetările revoluționare care apar în Statele Unite sunt conduse de talente chineze.

Două studii recente arată că cercetătorii născuți și educați în China au jucat de ani buni un rol important în laboratoarele de inteligență artificială din SUA. Aceștia continuă să conducă cercetări importante în domeniul AI în industrie și în mediul academic, în ciuda măsurilor restrictive luate de administrația Trump în materie de imigrație și a sentimentului anti-China din Silicon Valley.

Cei mai buni specialiști din lume în AI: cercetători chinezi care lucrează în SUA

Cercetările, realizate de două organizații, oferă o imagine detaliată a modului în care industria tehnologică americană continuă să se bazeze pe ingineri din China, în special în domeniul inteligenței artificiale. Rezultatele oferă, de asemenea, o înțelegere mai nuanțată a modului în care cercetătorii din cele două țări continuă să colaboreze, în ciuda limbajului din ce în ce mai aprins folosit de Washington și Beijing.

În 2020, un studiu realizat de Institutul Paulson, care promovează relații constructive între Statele Unite și China, a estimat că cercetătorii chinezi din domeniul inteligenței artificiale reprezentau aproape o treime din cei mai buni specialiști din lume în acest domeniu. Majoritatea acestor cercetători chinezi lucrau pentru companii și universități americane.

Un nou studiu realizat de Carnegie Endowment for International Peace arată că marea majoritate acestor cercetători chinezi au continuat să lucreze pentru instituții americane. Dintre cei 100 de cercetători chinezi de top din studiul inițial care lucrau la universități sau companii americane în 2019 – cu trei ani înainte ca apariția ChatGPT să declanșeze boom-ul global al inteligenței artificiale – 87 continuă să facă cercetare la universități sau companii americane.

„Industria americană de AI este cea mai mare beneficiară a talentelor chineze”, a declarat Matt Sheehan, un analist care a contribuit la redactarea ambelor studii. „Atrage atât de mulți cercetători de top din China care vin să lucreze în SUA, să studieze în SUA și, așa cum arată acest studiu, să rămână în SUA, în ciuda tuturor tensiunilor și obstacolelor cu care s-au confruntat în ultimii ani.”

Colaborarea între cele două națiuni este în continuare semnificativă. Un studiu separat realizat de alphaXiv, o companie care ajută oamenii să urmărească și să utilizeze cele mai recente cercetări în domeniul inteligenței artificiale, arată că, începând din 2018, cercetările comune între America și China au loc mai des decât colaborările între orice alte două națiuni.

Administrația Trump, o posibilă amenințare

Mulți din Silicon Valley se tem că cetățenii chinezi ar putea fura secrete de la companiile americane și le-ar putea împărtăși guvernului chinez. Aceste temeri nu sunt nefondate. La începutul anului 2023, de exemplu, un hacker a obținut acces la sistemele interne de mesagerie ale OpenAI și a furat detalii despre proiectarea tehnologiilor de inteligență artificială ale companiei.

The New York Times a dat în judecată OpenAI și Microsoft pentru încălcarea drepturilor de autor asupra conținutului de știri legate de sistemele de inteligență artificială. OpenAI și Microsoft au negat aceste acuzații.

Dar analiști precum Matt Sheehan susțin că riscul de spionaj este cu mult mai mic decât beneficiile angajării și colaborării cu talente chineze. Ei se tem că, dacă administrația Trump își va extinde represiunea asupra talentelor chineze din Statele Unite, această măsură ar putea afecta grav cercetarea americană.

„Acest lucru este considerat o amenințare reală la adresa avantajului companiilor americane în domeniul inteligenței artificiale”, a declarat Helen Toner, director executiv interimar al Centrului pentru Securitate și Tehnologii Emergente din Georgetown.

Fără fluxul de cercetători chinezi talentați în Statele Unite, companiile din Silicon Valley ar rămâne în urmă în cursa globală, scrie NYT.

Angajații AI Meta trebuie să știe două limbi: de programare și mandarina

Chiar înainte ca Zuckerberg să înceapă să angajeze agresiv pentru noul său Superintelligence Lab, eforturile Meta în domeniul inteligenței artificiale se bazau în mare măsură pe talente chineze. Noilor angajați din divizia de AI a Meta li se spune adesea în glumă că ar trebui să cunoască două limbi. Prima este Hack, limbajul de programare intern al companiei. A doua este mandarina, potrivit mai multor persoane familiarizate cu cultura echipelor de inteligență artificială ale companiei.

Anul acesta, Meta a primit aprobări pentru aproximativ 6.300 de vize H1-B, care permit companiilor să angajeze lucrători calificați din alte țări. Aceasta a fost a doua companie după Amazon, potrivit datelor Serviciilor de Cetățenie și Imigrare ale SUA. Compania a colaborat, de asemenea, cu organizații chineze la cel puțin 28 de lucrări de cercetare importante din 2018, potrivit alphaXiv.

Conform unui nou studiu realizat de alphaXiv, începând din 2018, companii precum Apple, Google, Intel și Salesforce au colaborat cu organizații chineze la elaborarea unor lucrări de cercetare cu largă difuzare. Microsoft, care deține de mult timp laboratoare de cercetare în China, a colaborat cu organizații chineze mai mult decât orice altă companie, contribuind la cel puțin 92 de lucrări importante.

Cercetători chinezi de renume se întorc în China

Mulți cercetători chinezi spun că studierea și munca în Statele Unite au devenit mai dificile. Ei spun că au adesea probleme în obținerea vizelor și sunt reticenți să părăsească țara de teamă că oficialii americani nu îi vor mai lăsa să se întoarcă.

Dar, după cum arată studiul Carnegie Endowment, unii cercetători chinezi de renume s-au întors la instituții din China după ce au lucrat o perioadă în organizații americane. Tensiunile cresc și în interiorul unor companii americane. Luna trecută, un cercetător chinez, Yao Shunyu, a declarat într-o postare pe blog că a părăsit start-up-ul Anthropic din San Francisco pentru Google, în parte deoarece directorii companiei au etichetat public China ca fiind o amenințare serioasă la adresa securității.

„Nu sunt deloc de acord cu declarațiile anti-China”, a scris Shunyu. „Cred că majoritatea angajaților Anthropic nu vor fi de acord cu o astfel de declarație, dar nu cred că mai am ce căuta aici.”

Sursa foto: Dreamstime.com