În doar câteva ore, vremea se schimbă radical în București. Temperatura se prăbușește sâmbătă

Dacă vineri se vor atinge maxime de vară, sâmbătă, acestea vor scădea cu aproape 20 de grade.

Vineri, 13 noiembrie, se anunță o zi de vară, iar temperatura maximă va fi de 25…27 de grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, apoi nebulozitatea se va accentua și va ploua (se vor acumula cantități de apă în general de 20…25 l/mp), informează ANM.

Ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 40…45 km/h). Temperatura minimă va fi de 6…8 grade.

Temperatura scade cu 20 de grade

Sâmbătă însă, vremea se va răci accentuat. Temperatura maximă, care se va atinge la începutul zilei, se va situa în jurul valorii de 8 grade. Cerul va fi mai mult noros și va ploua slab pe parcursul zilei (se vor acumla cantități de apă în general de 3…5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de -1…1 grad. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață.