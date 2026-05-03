În era post-Buffett, Berkshire stă pe un munte de bani. Cum plănuiește noul CEO să folosească rezerva uriașă de cash

Portretele lui Warren Buffett (stânga) și ale directorului general Greg Abel sunt expuse într-un camion la standul Pilot, în cadrul adunării anuale a Berkshire Hathaway, sâmbătă, 2 mai 2026, la Omaha, Nebraska. Sursă foto: Rebecca S. Gratz / AP / Profimedia

Noul director general al Berkshire Hathaway, Greg Abel, a transmis acţionarilor că va gestiona prudent rezervele uriaşe de lichidităţi ale companiei şi va continua strategia de investiţii disciplinată, în contextul în care încearcă să se impună ca succesor al lui Warren Buffett, transmite Reuters.

În cadrul adunării anuale a acţionarilor, prima după retragerea lui Buffett din funcţia de CEO pe care a deținut-o 60 de ani, Abel a subliniat că grupul va evita birocraţia şi va rămâne fidel principiilor care au consacrat compania, scrie News.ro.

„Nu vrem să fim constrânşi de nimeni”, a declarat acesta, răspunzând inclusiv unei întrebări adresate de Buffett.

Rezultatele financiare indică o performanţă solidă: profitul operaţional al Berkshire Hathaway a crescut cu 18% în primul trimestru, ajungând la 11,35 miliarde de dolari.

În acelaşi timp, compania a acumulat un nivel record de numerar, de 380,2 miliarde de dolari, pe care Abel intenţionează să îl aloce cu prudenţă.

Tranziţia vine într-un moment dificil, în care investitorii sunt tot mai atraşi de tehnologie şi inteligenţă artificială, în detrimentul modelului diversificat al conglomeratului, care include afaceri din asigurări, energie, industrie şi retail.

În acest context, acţiunile companiei au rămas în urma indicelui S&P 500 cu 39 de puncte procentuale, de la anunţul retragerii lui Buffett.

Deşi rămâne preşedinte al companiei, Warren Buffett a participat la eveniment şi şi-a exprimat susţinerea pentru succesorul său, afirmând că „Greg face tot ce făceam eu şi chiar mai mult”. Totodată, a lăudat performanţa companiei Apple şi pe CEO-ul acesteia, Tim Cook, una dintre cele mai profitabile investiţii ale Berkshire.

Participarea la eveniment a fost mai redusă faţă de anii precedenţi, marcând începutul unei noi etape pentru conglomerat după era Buffett şi a fostului vicepreşedinte Charlie Munger, decedat în 2023.

Abel a reiterat filosofia de investiţii pe termen lung, afirmând că preferă să deţină active „pentru totdeauna” şi să evite plasamentele pe care nu le înţelege pe deplin.

El a subliniat că nu este necesar ca întregul capital disponibil să fie investit rapid, chiar dacă presiunile din piaţă sunt ridicate.

În paralel, compania a început timid să îşi răscumpere propriile acţiuni, cu 234 de milioane de dolari în primul trimestru, prima operaţiune de acest tip din mai 2024, semnalând că vede oportunităţi chiar în propriul capital.