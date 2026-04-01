În fața amenințării lui Trump, Franța ripostează: „Permiteți-mi să vă reamintesc ce este NATO”

Franța a ripostat miercuri la amenințările președintelui Donald Trump că va retrage SUA din NATO, afirmând că alianța militară a fost concepută pentru a asigura securitatea în spațiul euro-atlantic și nu pentru a lansa operațiuni ofensive în Strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters.

Trump a precizat, într-un interviu acordat pentru Reuters, că va afirma în discursul său adresat națiunii, miercuri seară la ora locală 21:00 (în noaptea de miercuri spre joi, la ora 04:00 a României), că ia „absolut” în considerare retragerea Statelor Unite din NATO, reiterând comentariile pe care le-a făcut într-un interviu acordat ziarului britanic Daily Telegraph, supărat pe faptul că aliații nu au susținut acțiunea militară a SUA împotriva Iranului.

Președintele francez Emmanuel Macron a sugerat crearea unui cadru al ONU pentru orice acțiune în Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală pentru aprovizionarea globală cu petrol pe care Iranul a blocat-o efectiv, și a afirmat că eforturile internaționale ar putea avea loc doar atunci când ostilitățile se vor calma, firmele de asigurări și de transport maritim vor fi consultate, iar Iranul își va da consimțământul.

„Permiteți-mi să vă reamintesc ce este NATO. Este o alianță militară preocupată de securitatea regiunii euro-atlantice. Nu este concepută pentru a desfășura operațiuni în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce ar constitui o încălcare a dreptului internațional”, a declarat Alice Rufo, ministru adjunct al Armatei, în cadrul conferinței „Război și Pace” de la Paris.

Rufo, care este o aliată apropiată a lui Macron și a fost una dintre principalii săi diplomați, a spus că înțelege că americanii sunt iritați de refuzul Franței de a se alătura unei coaliții pentru deblocarea imediată a strâmtorii.

Însă Parisul a preferat să lucreze la un plan de restabilire a tranzitului și a libertății de navigație prin mijloace „care nu au caracter ofensiv”, a spus ea.

„Înțeleg această iritare, dar eu nu vorbesc în numele Statelor Unite”, a spus Rufo.

„Vorbesc în numele unei țări care este membru fondator al Alianței Atlantice (NATO) și membru fondator al Uniunii Europene și care, în ultimii 20 de ani, a susținut că europenii trebuie să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea colectivă în Europa”, a adăugat Alice Rufo.

Franța a stârnit mânia lui Trump marți, după ce a refuzat Israelului utilizarea spațiului său aerian pentru a transfera arme americane destinate războiului din Iran, au declarat trei surse pentru Reuters.

Reacția lui Macron

La rândul său, președintele Emmanuel Macron a declarat miercuri că Franța „nu a fost consultată” privind declanșarea războiului de către SUA și Israel împotriva Iranului și că nu participă la el, ca răspuns la criticile lui Donald Trump privind interdicția de survol a teritoriului francez, a relatat AFP.

„Este cât se poate de adevărat că Franța, care nu a fost consultată și care nu face parte din această ofensivă militară lansată de SUA și Israel, nu ia parte la ea. Dar nu e nimic nou, este valabil din prima zi, deci nu ar trebui să ne mirăm”, a declarat președintele francez într-un interviu difuzat de canalul japonez NHK, cu prilejul vizitei sale la Tokyo.

Liderul de la Casa Albă a acuzat marți Franța că a fost „foarte puțin cooperantă” în acest război, deplângând faptul că aceasta „nu a lăsat avioane cu destinația Israel, încărcate cu echipament militar, să survoleze teritoriul francez”.

Palatul Elysée și-a exprimat deja mirarea cu privire la acest mesaj, confirmând că este „poziția franceză de la începutul conflictului”, potrivit Agerpres.

Emmanuel Macron a făcut din nou apel la „pace, dezescaladare, la reluarea negocierilor, singurele care pot permite soluționarea problemelor de fond”.

„Nimic nu ar fi mai rău decât să bombardezi regiunea timp de săptămâni și săptămâni și să o părăsești fără ca un cadru să fie din nou stabilit. Este lucrul pentru care militează Franța, un cadru de cooperare strict”, a explicat președintele francez.

El a pledat, de asemenea, pentru „redeschiderea în bună ordine, în mod pașnic, în concert cu toate părțile implicate, a Strâmtorii Ormuz”.

Blocarea de facto al acestui pasaj maritim din Golf din cauza ripostei iraniene împiedică tranzitul petrolului, afectând economiile din numeroase țări, între care cea a Japoniei, care depinde puternic de țițeiul importat în Orientul Mijlociu.

Conform președintelui francez, Franța și Japonia, „împreună cu multe alte țări de altfel, din Asia, Orientul Mijlociu sau Europa, pot juca un rol care constă în a se asigura că tranzitul se desfășoară bine prin Ormuz”.

El a precizat că nu este vorba „deloc” despre o „opțiune militară”. „O putem face tocmai pentru că nu suntem parte implicată în acest război”, a estimat Macron.