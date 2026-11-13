În fața unui nou val de cereri de bilete, una dintre cele mai mari trupe ale lumii continuă să adauge concerte în turneul său mondial. Prețul biletelor și un nou album

Trupa irlandeză U2 a adăugat două noi concerte în Spania în cadrul turneului european de anul viitor care promovează noul album „Carnaval de Luz”.

Un al treilea show, care va avea loc luni, 17 mai 2027, a fost adăugat la Barcelona, în timp ce Sevilla va avea parte și ea de două reprezentanții, cu un nou spectacol programat pentru 24 mai 2027.

Trupa tocmai a sărbătorit 50 de ani de la înființare, iar vineri, 13 noiembrie și-a lansat nou album – Carnaval de Luz, primul album de studio din ultimii nouă ani.

Pe 23 februarie 2027, U2 începe turneul în America Centrală și de Sud cu o serie de concerte în Mexic, pentru ca mai apoi să ajungă în Brazilia și în Argentina.

Turneul european al celor de la U2 începe pe 26 aprilie 2027 în Suedia, la Stockholm. Este o revenire după o pauză de opt ani.

Inițial au fost programate 12 concerte în Europa, dar pe fondul cererii tot mai mare de bilete, trupa a suplimentat numărul de concerte cu încă 16, ajungând până acum la 26.

Cât costă biletele

Prețurile oficiale ale biletelor la concertele U2 de anul viitor pornesc de la circa 84 de euro și pot ajunge și la 500 de euro. Biletele pot fi cumpărate de pe site-ul trupei deja la majoritatea concertelor (în măsura în care mai sunt disponibile).

Trupa formată din Bono (Paul David Hewson) – voce, The Edge (David Howell Evans) – chitară, clape, voce, Adam Clayton – chitară bas și Larry Mullen Jr. – tobe – tocmai a sărbătorit 50 de ani de la înființare.