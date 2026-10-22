În ianuarie i-a „educat” Poliția, în octombrie s-au tăiat cu maceta. Liceenii din Pitești și de ce suntem corijenți la siguranța în școli

La doar trei zile după atacul de la o școală din Bistrița, un elev de 15 ani din Pitești a atacat cu o macetă doi colegi în baia Colegiului Tehnic „Armand Călinescu”. Unul dintre adolescenți a ajuns la spital. În ianuarie 2026, polițiștii organizaseră în același liceu patru activități de prevenire a violenței și bullyingului, la care au participat 120 de elevi și 16 adulți. Acum, conducerea școlii vorbește despre „niște glume” între adolescenți, iar un elev susține că ar fi existat conflicte mai vechi.

Atacul de joi, 22 octombrie, a avut loc în prima pauză, între orele 8:50 și 9:00, în toaleta liceului. Directoarea adjunctă, Andreea Grosaru, a confirmat că adolescentul de 15 ani a folosit o macetă. „Un elev de clasa a IX-a, în timpul primei pauze, pauza de la 8:50 la 9:00, în baie, a atacat, să zic, cu un obiect destul de periculos, o macetă, ceilalți elevi aflați în toaletă”, a declarat aceasta pentru ePitești.

Unul dintre adolescenți a suferit o rană la antebrațul drept și a fost transportat la spital. Celălalt prezenta escoriații la brațul stâng, dar a refuzat transportul la spital. Incidentul a fost semnalat de alți elevi, iar trei cadre didactice au intervenit, potrivit conducerii liceului. La fața locului au ajuns polițiști, jandarmi și echipaje SMURD. Adolescentul suspectat de agresiune a fost preluat de polițiști pentru cercetări.

„Erau niște glume între ei”. Ce știa conducerea liceului despre relațiile dintre adolescenți

Întrebată dacă existaseră conflicte între băieți înainte de atac, directoarea adjunctă a spus că, din discuțiile purtate cu elevii după incident, a aflat despre anumite „glume” între adolescenți.

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