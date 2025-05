În luna aprilie au fost depășite în România și recorduri meteo de frig de la 1949

Luna aprilie a fost una „cu două fețe” în România, au fost și zile de iarnă și apoi de vară, mai ales în Transilvania. Luna trecută a fost depășită temperatura minimă absolută la 12 stații meteo, cele mai vechi recorduri ce au „picat” fiind de la 1949 și 1978, arată caracterizarea climatologică publicată de ANM.

De la frigul din Dobrogea, până la vara transilvană

Deși luna aprilie 2025 a fost caldă, în perioada 7 – 11 aprilie s-au înregistrat valori ale temperaturii minime foarte scăzute, pe fondul unor mase de aer rece din nord. În aceste condiții a fost egalată/depășită temperatura minimă absolută lunară, la 12 stații meteorologice.

La Fetești a fost depășit un record din aprilie 1949: -5,3 C, față de -4,6 C. Au fost recorduri în multe regiuni, din Dobrogea până în Banat, iar la Târgu Secuiesc, vechiul record a fost depășit cu aproape 3 grade Celsius (-12,1 C în 2025 față de -9,4 C în 2003). La vârful Iezer au fost -18 C, fiind spulberat un record de la 1978.

Au fost însă și zile calde, mai ales în Transilvania și Crișana. La o singură stație meteo, Holod, în Crișana, a fost egalată temperatura maximă absolută pentru aprilie, 30,7 C, arată datele ANM.

Temperatura medie a lunii aprilie 2025 a avut valori cuprinse între -3,0 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 13,9 °C, la Drobeta-Turnu Severin.

Temperatura medie lunară pe țară din aprilie 2025 a avut valoarea de 11,4 °C. Media pe țară a fost cu 0,3 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020).

Temperatura medie lunară a aerului în București din aprilie 2025 a avut valoarea de 12,3 °C (București-Filaret), fiind cu 0,1 °C mai mare față de mediana dintre 1991 și 2020.

Temperatura maximă lunară din aprilie 2025, înregistrată la stațiile meteo din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, a fost de 31,3 °C, la Alba Iulia, în ziua de 17 aprilie. Este cu totul neobișnuit ca cea mai ridicată temperatură a unei întregi luni să fie în Transilvania, și nu în Oltenia, Muntenia sau Dobrogea.

Temperatura minimă lunară, -18,6 °C, s-a înregistrat la stația meteorologică Vf. Omu, în ziua de 8 aprilie.

Cel mai cald față de normal, cu 2.4 C peste medie, a fost la stațiile meteo Alba Iulia, Jimbolia și Reșița.

Ploi, grindină și secetă

Cantitatea totală de precipitații medie pe țară din luna aprilie 2025 a avut valoarea de 27,1 mm, fiind cu 43% mai mică față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020). Astfel, aprilie 2025 se află pe locul șase în topul celor mai secetoase luni aprilie din ultimii 65 de ani.

Cantitatea totală de precipitații din luna aprilie 2025 a avut valori sub 50 mm în cea mai mare parte a țării. Valori peste acest prag s-au înregistrat doar în zona montană și local, în unele zone submontane.

Cea mai mare cantitate lunară, respectiv 95,5 mm, s-a înregistrat la stația meteorologică Băișoara (jud. Cluj). Cea mai mare valoare a cantității maxime de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 57,8 mm și s-a înregistrat la stația meteo Băile Herculane, pe 24 aprilie, se explică în caracterizarea climatică ANM.

Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost de 93%, la Stolnici (jud. Argeș), iar la Arad și Oradea, abaterea a fost de 80%. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive, de 51%, s-a înregistrat la Ceahlău Toaca.

În ce zone a plouat mult mai puțin decât era normal: cea mai mare parte a Crișanei, centrul și vestul Banatului, vestul Maramureșului, pe areale extinse din Oltenia, Muntenia și din sudul Moldovei și local, în Transilvania și în zona montană.

În a doua jumătate a lunii aprilie 2025 instabilitatea atmosferică a fost accentuată în majoritatea regiunilor țării, în urma unei advecții de aer cald pe componentă sudică. S-au produs furtuni și au fost multe episoade cu grindină.

Au fost identificate 48 de areale/localități în care a căzut grindină, datele fiind preluate din surse multiple și validate ulterior. Astfel, pe lângă măsurătorile realizate la stațiile meteorologice din rețeaua națională a Administrației Naționale de Meteorologie, au fost utilizate și informații provenite de la Intervenții Active în Atmosferă S.A. și de pe grupurile Furtuni România, Severe Weather Alert România, Severe Weather Alert Sălaj, RAW Meteo, Meteoplus și Oltenia Weather.

Cele mai multe căderi de grindină au fost raportate în județul Timiș. Diametrul maxim al greloanelor de grindină a fost de 2,0 cm, raportat în localitatea Saravale (Comuna Saravale) din județul Timiș.