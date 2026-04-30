În luna martie, rata şomajului a urcat la 6,1%

Rata şomajului în luna martie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,1%, în creștere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în luna februarie 2026, a transmis joi Statistica.

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna martie a anului 2026 a fost de peste 503.000, cam cât populația unui județ cum e Galați sau Dâmbovița, în creștere față de luna precedentă (494,7 mii șomeri în luna februarie 2026).

Pe sexe, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,3 puncte procentuale pe cea a bărbaților (valorile fiind 6,3% în cazul persoanelor de sex feminin şi 6,0% în cazul persoanelor de sex masculin), mai arată comunicatul INS.

Există și o explicație pentru asta. ”În anii 2000 s-a întâmplat cu adevărat ceva important în economia României. S-a modificat într-un mod structural întreaga piață a muncii. Până atunci, bărbații români lucrau în siderurgie sau în domeniul mineritului, iar aceste ramuri fie s-au desființat fie s-au restructurat, spune un cercetător cu care HotNews s-a consultat. ”Prin urmare, foarte multe locuri de muncă ce solicitau muncă preponderent masculină au dispărut ca urmare a restructurărilor industriale. Acele locuri de muncă au dispărut și nu vor mai apărea de acum încolo. Pe de altă parte au apărut foarte multe locuri de muncă în sectoare destinate populației feminine: mă refer la comerț, domeniul medical șamd. În plus, trebuie să ținem cont că numărul șomerilor din România s-a redus mult în ultimii 20 de ani. Oamenii fie au plecat în străinătate fie au migrat intern și și-au găsit o ocupație. Cert este că numeric, șomerii sunt relativ puțini la noi. Trebuie luat și asta în calcul”, explică specialistul român.

De asemenea, oameni familiarizați cu piața europeană a muncii spun că România e oarecum atipică. ”În UK și în alte 3-4 țări întâlnim această situație în care șomajul masculin îl depășește pe cel feminin. Dar în majoritatea statelor europene lucrurile stau invers. Totul depinde de structura economiei. Dacă piața muncii e mai deschisă serviciilor, acolo unde femeile ajung mai ușor, bărbații șomeri vor fi mai numeroși. Unde industria domină, șomerii vor fi majoritari în rândul femeilor”, spun experții UE consultați de HotNews.ro.

„Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 28,2%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada octombrie – decembrie 2025”, conchid autorii comunicatului.