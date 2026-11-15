În mijlocul evenimentelor neașteptate de pe Arena Națională: suporterii unei țări pe care o invidiem, conflict major în România

Jandarmii s-au ciocnit sâmbătă noapte cu fanii polonezi, mulți dintre ei agresivi și sub influența alcoolului, pe străzile din jurul Arenei Naționale.

Sâmbătă noapte. Era 01:30, România – Polonia se incheiase de aproape două ore. În fața Arenei Naționale, chiar în rondul de la poartă, pe Maior Coravu, erau peste tot jandarmi și polițiști.

Echipați de luptă, cu căști, scuturi și bastoane, jandarmii s-au confruntat cu fanii polonezi, mulți turmentați și agresivi. Le cereau să părăsească zona și aceștia refuzau.

Au fost și momente de confuzie, când trupele cu căști și scuturi prindeau alți suporteri, nu ultrașii pe care-i căutau.

Soția unui fan polonez atacat s-a pus în fața acestuia. „Nu-i ăsta, e altul!”, a strigat un jandarm.

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