În plină izolare pe plan internațional, Moscova a bătut palma cu India pentru producția de avioane rusești

Compania aerospațială publică indiană Hindustan Aeronautics Limited (HAL) și compania de stat rusă United Aircraft Corporation (UAC) au semnat un acord pentru a produce în India avionul de pasageri SJ-100, primul avion care va fi fabricat integral în țara asiatică din 1988, scrie marți agenția de presă EFE.

„HAL și UAC au semnat la Moscova, Rusia, pe 27 octombrie 2025, un memorandum de înțelegere pentru producția avionului civil SJ-100”, a informat compania indiană, într-un comunicat publicat pe rețeaua de socializare X.

SJ-100 este un avion cu fuselaj îngust dezvoltat din 2000 de compania Suhoi, din care au fost produse deja peste 200 de unități, operate de 16 companii aeriene comerciale, potrivit Agerpres.

Compania indiană a subliniat că acesta va fi primul caz de producție a unui avion de pasageri în India după aeronava AVRO HS-748, de design britanic, care a fost fabricat în India între 1961 și 1988.

Acordul dintre cele două companii survine într-un moment de izolare aproape totală a Rusiei din cauza sancțiunilor impuse de diferiți actori internaționali după războiul din Ucraina.

În acest context, India a fost unul dintre puținii aliați care au menținut legături comerciale cu Moscova.

Cele două țări și-au manifestat apropierea în august, la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), când a avut o întâlnire între premierul indian Narendra Modi și președintele rus Vladimir Putin.