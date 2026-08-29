În primul discurs ca rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea i-a adus un omagiu emoţionant tatălui său

Noul rege norvegian Haakon al VIII-lea i-a adus sâmbătă un omagiu emoţionant tatălui său răposat, fostul rege Harald al V-lea, în primul său discurs către ţară de la accederea la tron, relatează Agerpres citând DPA.

„Mulţumesc că ai fost un tată atât de bun pentru Martha şi pentru mine”, a spus regele Haakon, sâmbătă seară, în discursul difuzat în direct de televiziunea şi radioul norvegiene.

După moartea lui Harald al V-lea vineri dimineaţă, Haakon a devenit noul monarh al ţării scandinave. El are o soră, prinţesa Martha Louise.

„Ai fost de asemenea un bunic cald şi amuzant. Un soţ iubitor şi afectuos. Un socru generos. Ne-ai susţinut şi ai avut grijă de noi toţi”, a spus regele în discursul său.

„Îmi va fi dor de el”, a spus noul rege, în vârstă de 53 de ani, despre tatăl său. „Îmi va fi for de râsul lui, de căldura lui, de modul vesel în care aborda oamenii şi situaţiile”, a adăugat regele Haakon.

El a adus un omagiu şi căsătoriei părinţilor săi, observând că sâmbătă se împlinesc 58 de ani de la nunta regelui Harald al V-lea şi reginei Sonja.

Vocea sa a tremurat pentru o clipă când s-a întors către mama sa şi i-a spus: „Aniversare fericită, dragă mamă”.

In his first speech to his people as King, Haakon VIII pays tribute to his parents who would have celebrated 58 years of marriage today, 1 day after King Harald passed away



Choking up he wishes his mother, Queen Sonja, a happy anniversary



🎥 NRK pic.twitter.com/VKiuU57gRT — Victoria Uwonkunda (@Afroscandi) August 29, 2026

În ceea ce priveşte propria sa domnie, Haakon a spus că intenţionează să urmeze exemplul tatălui său, dar în acelaşi timp să-şi caute propria sa cale ca monarh.

„Acum e rândul meu”, a spus el, adăugând că el şi soţia lui, regina Mette-Marit, vor să fie prezenţi, să asculte şi să înţeleagă diferitele circumstanţe ale vieţilor oamenilor.

„Credem într-o Norvegia în care este loc pentru toată lumea”, a spus el.

Haakon le-a mulţumit norvegienilor pentru manifestările de simpatie de după moartea tatălui său şi şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Harald pentru ce a făcut pentru ţară.

Noul rege urmează să depună jurământul constituţional în faţa Parlamentului norvegian marţi, într-o ceremonie care va fi transmisă în direct la televiziune.