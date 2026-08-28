Cine este Haakon, reticentul prinț care devine regele Norvegiei

Haakon — care urcă pe tron în contextul în care familia sa este zguduită de două scandaluri majore — a avut probleme timp de ani de zile să-și accepte statutul, notează Reuters într-un material despre prințul moștenitor al Norvegiei după ce, vineri, tatăl său, Regele Harald a murit la vârsta de 89 de ani.

„Da, eram un membru al familiei regale, dar nu voiam să vorbesc despre asta… La școală, asta mă făcea să mă simt neliniștit”, a scris el în autobiografia sa din 2023, intitulată „Haakon”, amintindu-și de anii petrecuți la o școală primară de stat în anii 1980.

De-a lungul anilor, s-a acomodat cu rolul său, devenind prinț moștenitor în 1991 și asumându-și tot mai multe îndatoriri regale pe măsură ce sănătatea tatălui său se deteriora. Vineri a preluat coroana în urma decesului regelui Harald.

Dar a fost o adaptare îndelungată și, uneori, dificilă.

„Cât mai departe posibil” de casă

În copilărie, prefera să rămână în umbră „pentru că atunci lucrurile mergeau prost. Atenția o puteau avea”, a scris el.

A decis să nu încerce să calce pe urmele tatălui și bunicului său la Universitatea Oxford din Anglia și s-a înscris, în schimb, la Universitatea din California, Berkeley.

Voia să fie „cât mai departe posibil” de casă. Alte atracții erau scena muzicală din California – inclusiv un concert memorabil, supravegheat intens de poliție, susținut de rapperul Nas, născut în Brooklyn, în plină rivalitate hip-hop dintre Coasta de Est și Coasta de Vest.

Și apoi era surf-ul. „În apă, puteam fi eu însumi”, a scris el.

La scurt timp după întoarcerea sa în Norvegia, în 1999, a cunoscut-o pe viitoarea sa soție, Mette-Marit, la un festival de muzică.

Când relația a devenit publică, presa s-a concentrat pe faptul că ea era o persoană de rând și o mamă singură care își petrecuse o mare parte din tinerețe în cluburile de muzică house din Norvegia.

Această agitație s-a potolit după ce regele Harald — care se căsătorise și el cu o persoană de rând, regina Sonja, în ciuda obiecțiilor propriului tată — a primit-o public în familie.

Haakon a spus că Mette-Marit l-a ajutat să iasă din carapacea sa și a descris-o ca fiind contraponderea emoțională la mintea sa analitică. „Nu mă descurc prea bine în relațiile sociale. Mette are un talent înnăscut. Ea poate intra într-o încăpere și se înțelege bine cu toată lumea”, a scris prințul în autobiografia sa.

Scandalul relației dintre Mette-Marit și Jeffrey Epstein

S-au căsătorit în 2001 și au avut doi copii — prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra și prințul Sverre Magnus, alături de Marius, fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară.

Peste două decenii mai târziu, a izbucnit o altă furtună mediatică când documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA în ianuarie au inclus corespondența prin e-mail dintre Mette-Marit și infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Mette-Marit nu a răspuns public timp de șapte săptămâni, iar Haakon a dat publicității o declarație în care spunea că soția sa are nevoie de timp să-și revină.

Când ea a acordat un interviu de 20 de minute postului public de televiziune NRK în martie, a stat lângă ea, spunând că căsătoria este atât pentru „zilele bune, cât și pentru cele rele”.

„Mette este grijulie, înțeleaptă și foarte puternică. Și de aceea o voi avea întotdeauna alături de mine când se întâmplă ceva dificil”, a spus prințul moștenitor.

„Am fost manipulată și înșelată”, a declarat Mette-Marit în interviul emoționant acordat postului public NRK.

Fiul vitreg, condamnat pentru viol

În același timp cu desfășurarea scandalului Epstein, fiul lui Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, fiul vitreg al lui Haakon, era judecat pentru viol și violență domestică, acuzații pe care le-a negat.

Haakon a emis o declarație în care și-a exprimat compasiunea față de presupusele victime și a spus că nu va fi prezent în sala de judecată.

„Îl susținem pe Marius în situația în care se află. Avem grijă și de ceilalți copii”, a declarat el reporterilor în marja unei vizite regale.

În iunie, Marius a fost găsit vinovat de două dintre cele patru capete de acuzare de viol și de unul de violență domestică și condamnat la patru ani de închisoare. Atât el, cât și procuratura au formulat apeluri împotriva sentinței.

Al patrulea rege al Norvegiei din epoca modernă

Haakon a devenit vineri al patrulea rege al Norvegiei din epoca modernă — care a început atunci când țara a votat, în cadrul unui referendum, să devină monarhie în locul unei republici, odată cu declararea independenței depline față de Suedia în 1905.

După acel referendum, prințul Carl al Danemarcei a devenit regele Haakon al VII-lea al Norvegiei — continuând, din punct de vedere numeric, linia regilor norvegieni din epoca vikingilor și din Evul Mediu.

Omologul și strănepotul acelui monarh a scris în autobiografia sa că a ajuns să-și accepte rolul public: „Găsesc sens și bucurie în asta și pot încerca să fiu de ajutor celorlalți.”

Dacă își păstrează numele, va deveni regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei, deși încă mai poate alege să și-l schimbe.

În ceea ce privește viața sa privată, el a spus că încă iubește apa:

„Ca adult, sunt cel mai fericit în apă, alături de familia mea. Simt o pace interioară când familia se adună să facem ceea ce îmi place cel mai mult: să fim printre valuri. Nimic nu se compară cu acel sentiment.”