În școli din patru județe cursurile continuă online joi din cauza vremii. O școală își suspendă orele

Șase școli din țară vor ține joi, 15 ianuarie, cursurile online pentru aproximativ 1.780 de elevi, iar o unitate din Sibiu își suspendă temporar activitatea din cauza vremii nefavorabile.

Este vorba de 6 unități de învățământ, câte una în județele Satu Mare și Prahova, respectiv câte 2 în județele Sibiu și Teleorman, a transmis Ministerul Educației.

„Potrivit informațiilor comunicate astăzi, 14 ianuarie (ora de referință: 16:00), de către inspectoratele școlare județene, 6 unități de învățământ (câte una în județele Satu Mare și Prahova, respectiv câte 2 în județele Sibiu și Teleorman), însumând aproximativ 1.780 de elevi, își vor desfășura cursurile joi, 15 ianuarie, în format online din cauza condițiilor meteorologice improprii. De asemenea, într-o unitate de învățământ din județul Sibiu (150 de elevi), activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate”, a transmis ministerul de resort, potrivit Agerpres.

Cursurile cu prezență fizică au fost suspendate în 8 și 9 ianuarie în peste 150 de unităţi de învăţământ din țară, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Școli din mai multe județe au fost închise și luni și marți, afectând aproximativ 2.200 de elevi și preșcolari.

Noaptea de luni spre marți a fost cea mai geroasă de la începutul acestui sezon de iarnă, cu temperaturi minime ce au coborât sub -20 de grade.