Noi precizări ale președintelui Dan: Au fost patru drone asupra cărora Ucraina a pierdut controlul. „Toate s-au autodetonat”

Președintele Nicușor Dan a scris, într-o postare pe X, armata ucraineană a pierdut controlul asupra a patru drone, printre ele fiind și cea care a explodat în Portul Constanța. Toate cele patru drone s-au autodetonat astfel că nu mai există riscuri la adresa cetățenilor români.

„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia”, a scris Nicușor Dan.

„Este o consecință directă a războiului purtat de Rusia”

El a spus că România a fost notificată de partea ucraineană asupra acestei situații. „Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a continuat președintele.

Toate cele patru drone s-au autodetonat și nu au produs victime sau pagube semnificative.

„Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanța”, a precizat șeful statului.

„În acest moment, nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale”, a mai afirmat președintele Dan.

El a spus că există o comunicare directă între administrațiile prezidențiale ucrainene și române, precum și cu alte instituții de la Kiev.

Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 5, 2026

Kievul a confirmat că drona îi aparține

O explozie a unei drone marine a avut loc vineri, la ora 10:28, în dana 78 din Portul Constanța. MApN a precizat că drona s-a autodetonat, nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Forțele navale ucrainene au confirmat că drona marină care a explodat vineri în portul Constanța le aparținea, adăugând că au pierdut controlul ambarcațiunii din cauza mijloacelor rusești de război electronic.

„În timpul îndeplinirii misiunilor în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj ale Forțelor Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și s-a regăsit în apropierea coastelor României”, au transmis forțele navale ucrainene într-un scurt comunicat postat pe Facebook.