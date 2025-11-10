În timp ce aeroporturile din SUA sunt în haos, Trump îi amenință cu sancțiuni severe pe controlorii de trafic: „Prezentați-vă la muncă imediat!”

Pasageri pe Aeroportul Internațional Boston Logan din Boston, Massachusetts, pe 10 noiembrie 2025, în contextul blocajului guvernamental din SUA. FOTO: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump le-a cerut luni controlorilor de trafic aerian să se întoarcă la serviciu, întrucât reducerile de zboruri impuse de guvern și absențele personalului din traficul aerian continuă să provoace haos în sectorul aviatic din SUA, informează Reuters.

Trump a adăugat că îi va recompensa pe cei care nu și-au luat concediu în timpul celor 41 de zile de „închidere” a guvernului federal („shutdown”), dar nu este clar câți controlori ar putea beneficia de promisiunea liderului de la Casa Albă. Trump a precizat, în schimb, că va accepta demisia celor care și-au luat concediu.

„Toți controlorii de trafic aerian trebuie să se întoarcă la muncă, ACUM!!! Cei care nu o vor face vor fi sancționați sever”, a scris Trump, într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. „PREZENTAȚI-VĂ LA MUNCĂ IMEDIAT”, a adăugat președintele american, folosind, în stilul lui, majuscule pentru a-și transmite mesajul.

Acțiunile celor mai mari companii aeriene americane, inclusiv American Airlines, Delta Airlines și United Airlines, au înregistrat o scădere după postarea lui Trump în mediul online.

„Închiderea” guvernamentală a dus la o penurie de controlori de trafic aerian care, la fel ca alți angajați federali, nu au fost plătiți de săptămâni întregi. Oficialii au declarat că nu este clar, în conformitate cu contractul sindical al controlorilor, cum ar putea fi penalizați sau care este sursa bonusului de 10.000 de dolari propus de Trump.

Săptămâna trecută, șeful Administrației Federale a Aviației (FAA), Bryan Bedford, a declarat că 20-40% dintre controlori nu s-au prezentat la muncă în niciuna dintre zilele de la începutul „shutdown-ului”, pe cele mai mari 30 de aeroporturi din SUA.

Problemele de personal s-au agravat în weekend, iar sâmbătă a fost cea mai gravă zi din punct de vedere al prezenței la muncă a angajaților de la începutul „închiderii” guvernamentale, a spus duminică secretarul Transporturilor, Sean Duffy.

Întrebat despre afirmațiile lui Trump, președintele Asociației Naționale a Controlorilor de Trafic Aerian, Nick Daniels, a spus luni că sindicatul ar aprecia orice gest de recunoaștere a muncii controlorilor și că „vom colabora cu administrația în orice problemă care se va ivi. Controlorii de trafic aerian vor continua să se prezinte la lucru pe durata acestei închideri”.

Companiile aeriene au anulat luni 1.700 de zboruri în SUA, iar cifrele vor crește în această săptămână, după ce FAA a impus reducerea zborurilor cu 10% începând de vinerea trecută.

FlightAware, un site de urmărire a zborurilor, a anunțat că și luni, până la ora 11:30 ET (16:30 GMT), 3.480 de zboruri au avut întârzieri, după ce 2.950 de zboruri au fost anulate și aproape 11.200 au suferit întârzieri duminică, în cea mai gravă zi de întreruperi ale zborurilor de la începutul închiderii guvernului, pe 1 octombrie.

Furtuna de iarnă din Chicago, de luna aceasta, perturbă, de asemenea, traficul aerian.

„Închiderea” guvernamentală, cea mai lungă din istoria SUA, a forțat 13.000 de controlori de trafic aerian și 50.000 de agenți ai Administrației Securității Transporturilor să lucreze fără salariu.

FAA are un deficit de aproximativ 3.500 de controlori de trafic aerian față de nivelul de personal vizat. Mulți dintre ei lucrau ore suplimentare obligatorii sau timp de șase zile pe săptămână chiar și înainte de închiderea guvernului. Duffy a oferit stimulente pentru a menține în sistem mai mulți controlori eligibili pentru pensionare, în timp ce lucrează pentru a accelera angajările și lansează o inițiativă de 12,5 miliarde de dolari pentru revizuirea controlului traficului aerian.

Duminică seara, FAA a anunțat că suspendă traficul aerian general pe 12 aeroporturi care au probleme de personal în ceea ce privește controlul traficului aerian, printre care Chicago O’Hare și Reagan Washington National.

Senatul SUA a votat duminică seară în favoarea unui proiect de lege care să pună capăt blocajului guvernamental.

FAA a instruit companiile aeriene să reducă cu 4% zborurile zilnice, începând de săptămâna trecută, pe 40 de aeroporturi importante, din motive de siguranță a controlului traficului aerian. Reducerea numărului zborurilor trebuie să ajungă la 6% marți și apoi la 10% până pe 14 noiembrie. O întrebare importantă pentru companiile aeriene este când FAA va ridica restricțiile de zbor impuse de guvern. Duffy a declarat că dorește mai întâi să vadă îmbunătățiri în ceea ce privește personalul de control al traficului aerian și datele privind siguranța.