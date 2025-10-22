În timp ce summitul cu Trump e tot mai incert, Putin pune în scenă o nouă demonstrație de forță, cu rachete balistice intercontinentale

Președintel rus Vladimir Putin a condus un exercițiu strategic nuclear prin videoconferință de la Kremlin la 22 octombrie 2025. Sursă foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

Rusia a anunțat miercuri că a efectuat un exercițiu major de antrenament care a implicat arme nucleare, la o zi după ce Statele Unite au anunțat o amânare a planurilor pentru un al doilea summit între președinții Vladimir Putin și Donald Trump, informează Reuters.

Kremlinul a publicat o înregistrare video în care generalul Valeri Gherasimov, Şeful Statului Major al armatei ruse, îi dă raportul lui Putin despre exerciții. Acestea au inclus lansări de rachete balistice intercontinentale, capabile să lovească Statele Unite.

În momente cheie ale războiului din Ucraina, Putin a emis frecvent mesaje despre puterea nucleară a Rusiei, ca semnal de avertizare pentru Kiev și aliații săi din Occident. NATO a desfășurat, de asemenea, exerciții de descurajare nucleară în această lună.

Trump nu vrea o întâlnire irosită

Putin și Trump au discutat săptămâna trecută și au convenit să organizeze un summit la Budapesta, despre care Kremlinul a declarat că ar putea avea loc în câteva săptămâni.

Însă, în urma unei convorbiri telefonice de luni între șefii diplomației ruse și americane, Casa Albă a declarat a doua zi că Trump nu are de gând să se întâlnească cu Putin „în viitorul apropiat”. Trump a spus că nu dorește o întâlnire irosită, lucru pe care Moscova susține, de asemenea, că vrea să-l evite.

Oficialii ruși au declarat, însă, că pregătirile pentru un summit continuă. „Datele nu au fost încă stabilite, dar este nevoie de o pregătire temeinică înainte, iar asta necesită timp”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

De ce s-a amânat summitul Trump-Putin

Amânarea întâlnirii dintre cei doi lideri a venit după ce Rusia a reiterat SUA termenii săi pentru ajungerea la un acord de pace, inclusiv ca Ucraina să cedeze controlul asupra întregului Donbas din sud-estul țării, au declarat trei surse pentru Reuters.

Această doleanță a echivalat cu o respingere a declarației lui Trump de săptămâna trecută, conform căreia ambele părți ar trebui să se oprească la actualele linii ale frontului.

Potrivit agenției de de știri de stat RIA, viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat că nu poate confirma că Moscova și-a exprimat poziția, așa cum a relatat Reuters.

„Pregătirile pentru summit continuă”, a declarat Riabkov. „Nu văd niciun obstacol major”.

El a adăugat: „Recunosc că este un proces dificil, dar tocmai pentru asta există diplomații”.

Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc

Rusia și Ucraina s-au atacat puternic reciproc peste noapte, pe fondul unei incertitudini în jurul eforturilor de pace conduse de SUA.

Oficiali ucraineni au declarat miercuri că atacurile rusești au ucis șase persoane, inclusiv doi copii, la Kiev și în regiunea învecinată, și au provocat pene de curent la nivel național.

Armata ucraineană a anunțat marți seară că a folosit rachete Storm Shadow lansate din aer pentru a ataca o uzină chimică din regiunea Briansk din sudul Rusiei.

Acțiunile companiilor europene de apărare cresc

În primele nouă luni ale celui de-al doilea mandat, Trump a făcut presiuni pentru încetarea conflictului, cel mai sângeros din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Critic uneori la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, el și-a exprimat, de asemenea, frustrarea și dezamăgirea față de Putin, dar nu și-a pus în aplicare amenințările repetate împotriva Moscovei.

Acțiunile companiilor europene de apărare au crescut pe fondul amânării summitului Putin-Trump. Majoritatea guvernelor europene susțin cu tărie Kievul și s-au angajat să își majoreze cheltuielile militare pentru a ajuta Ucraina să își satisfacă nevoile de apărare.

Zelenski urma să se întâlnească miercuri cu prim-ministrul Suediei la centrul de dezvoltare și producție al Saab, companie care produce avioane de vânătoare, aeronave de supraveghere, sisteme de rachete și arme antitanc.

„Cuvintele rusești despre diplomație nu înseamnă nimic atâta timp cât conducerea rusă nu resimte probleme critice. Iar acest lucru poate fi asigurat doar prin sancțiuni, capabilități pe termen lung și o diplomație coordonată între toți partenerii noștri”, a declarat Zelenski.