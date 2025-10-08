În timp ce trupele americane se pregătesc să fie desfășurate în Chicago, Trump cere trimiterea la închisoare a doi oponenți democrați

Membri ai Gărzii Naționale din Texas, la o bază de antrenament a rezerviștilor armatei americane, pe 7 octombrie 2025, în Elwood, Illinois. FOTO: SCOTT OLSON / Getty images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a cerut miercuri trimiterea la închisoare a primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois, ambii democrați, în timp ce administrația sa se pregătea să trimită trupe militare pe străzile celui de-al treilea oraș ca mărime din SUA, scrie Reuters.

Solicitarea lui Trump de închidere a celor doi proeminenți oponenți ai măsurilor sale dure împotriva imigrației vine în momentul în care un alt rival politic de marcă, fostul director al FBI James Comey, urma să compară în fața instanței pentru a răspunde unor acuzații penale care au fost amplu criticate ca fiind nefondate.

Trump a cerut frecvent închiderea oponenților săi de când a intrat în politică în 2015, dar Comey este primul care se confruntă cu urmărirea penală.

Pe platforma sa de socializare, Truth Social, Trump i-a acuzat pe primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, și pe guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, că nu i-au protejat pe ofițerii din cadrul poliției pentru imigranți (ICE) care au operat în Chicago.

„Primarul din Chicago ar trebui să fie în închisoare pentru că nu a protejat ofițerii ICE! La fel și guvernatorul Pritzker!”, a scris Trump, referindu-se la agenții din cadrul Serviciului de Imigrație și Vamă al SUA.

Johnson și Pritzker nu au putut fi contactați imediat pentru o reacție.

Sute de soldați ai Gărzii Naționale din Texas s-au adunat la o bază militară din afara orașului Chicago, în ciuda obiecțiilor lui Pritzker, Johnson și ale altor lideri democrați din statul american. Trump a amenințat că va desfășura trupe în mai multe orașe din SUA, despre care a spus săptămâna trecută că ar putea servi drept „terenuri de antrenament” pentru forțele armate americane.

Un sondaj Reuters/Ipsos publicat miercuri arată că majoritatea americanilor se opun desfășurării de trupe în absența unei amenințări externe.

Trump a ordonat trimiterea trupelor Gărzii Naționale în Chicago și Portland, Oregon, după ce anterior le-a trimis la Los Angeles și Washington, D.C. În fiecare caz, el a sfidat opoziția fermă a primarilor și guvernatorilor democrați, care spun că afirmațiile lui Trump privind lipsa repectării legii și violențele de pe străzi nu reflectă realitatea.

„Obiectivul meu este foarte simplu. OPRIȚI CRIMINALITATEA ÎN AMERICA!”, a mai scris Trump, în mesajul publicat pe platforma sa de socializare.

Criminalitatea violentă a scăzut în multe orașe din SUA de la creșterea înregistrată în perioada COVID, iar trupele Gărzii Naționale au fost utilizate până acum în mare parte pentru a proteja facilitățile federale, nu pentru a combate criminalitatea stradală.

Protestele împotriva politicilor de imigrare ale lui Trump din Chicago și Portland au fost în mare parte pașnice și de amploare limitată, potrivit oficialilor locali, departe de condițiile descrise de oficialii administrației Trump.

„Ceea ce se întâmplă în acest moment în Chicago este literalmente terorism intern”, a declarat Todd Blanche, numărul 2 în Departamentul american al Justiției, la Fox News.

Pritzker l-a acuzat pe Trump că încearcă să incite la violență pentru a justifica o militarizare suplimentară, iar statul său a intentat un proces pentru a opri desfășurarea trupelor. Luni, un judecător federal a permis continuarea desfășurării trupelor pentru moment. Un alt judecător federal a blocat desfășurarea trupelor în Portland.

Trump a amenințat că va invoca o lege anti-insurecție pentru a ocoli orice fel de ordine judecătorești care îl blochează, lege care a fost invocată ultima dată în timpul revoltelor din Los Angeles din 1992.