Donald Trump le-a sugerat generalilor folosirea „orașelor periculoase” din SUA ca „terenuri de antrenament pentru armată”. „Sunt foarte nesigure și le vom îndrepta unul câte unul” / „Și acesta e un război, unul din interior”

Donald Trump a convocat generali și amirali din toată lumea, pentru o reuniune în Quantico, Virginia, fără să ofere o explicație în prealabil Foto: Profimedia

Președintele Donald Trump a avertizat asupra a ceea ce a descris drept o „invazie din interior”, comparând amenințările interne cu inamicii străini și susținând că acestea sunt mai greu de identificat deoarece nu poartă uniforme, transmite Reuters.

În cadrul reuniunii din Quantico, Virginia, unde generali și amirali americani din toată lumea au fost convocați fără explicații prealabile, președintele republican al SUA a criticat orașele conduse de democrați, San Francisco, Chicago, New York și Los Angeles. „Sunt locuri foarte nesigure și le vom îndrepta unul câte unul”, a declarat Donald Trump, citat de The Guardian.

„Iar asta va fi o parte importantă pentru unii dintre oamenii din această sală. Și acesta este un război. Este un război din interior. Controlul teritoriului fizic al graniței noastre este esențial pentru securitatea națională. Nu-i putem lăsa pe acești oameni să intre”, a adăugat liderul american.

El a dat vina pe „nebunii radicali de stânga, care sunt oameni străluciți, dar proști ca naiba când vine vorba de bunul simț” pentru reținerile sale legate de migrație.

„Suntem supuși unei invazii din interior, cu nimic diferită de un inamic străin, dar mai dificilă în multe privințe, pentru că ei nu poartă uniforme”, le-a mai spus Trump, marți, generalilor și amiralilor americani reuniți la Quantico.

„Ei scuipă, noi lovim”

Președintele Trump a părut să sugereze că Departamentul Apărării ar trebui să folosească „orașe periculoase ca terenuri de antrenament” pentru armată și Garda Națională, scrie CNN.

„I-am spus lui Pete (Hegseth, secretarul Apărării, n.r.) că ar trebui să folosim câteva dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament pentru armata noastră, Garda Națională, dar armata, pentru că intrăm în Chicago foarte curând, este un oraș mare cu un guvernator incompetent”, a declarat Donald Trump.

Liderul republican a povestit apoi cum a urmărit relatările din mass-media despre soldați care erau scuipați, spunând că noua politică trebuie să fie, în parte, „ei scuipă, noi lovim”.

„Oamenii stau în picioare, gura lor este atât de aproape de gura lor și ei scuipă și țipă spre ei. Iar soldatul acela care stă acolo, vrea să-l doboare pe individ, dar nu are voie să facă nimic”, a declarat Trump.

„Eu spun, ei scuipă, noi lovim. Este acest lucru în regulă? Așa cred, ei scuipă, e un lucru nou. Ei scuipă, noi lovim”, a adăugat președintele.

În mod similar, Trump le-a spus apoi generalilor că, dacă vehiculele militare sau de poliție sunt lovite cu cărămizi sau alte obiecte, ofițerii ar trebui să „facă ce naiba” vor.

„Ieși din mașina aia și poți să faci ce naiba vrei să faci”, a mai afirmat el.