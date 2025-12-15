În timp ce Zelenski încearcă să negocieze pacea cu Rusia, un sondaj arată ce cred ucrainenii / Ce este „complet inacceptabil” pentru 75% dintre ei

Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în orice acord de pace, a arătat sondaj realizat în Ucraina ce subliniază provocările cu care se confruntă președintele Volodimir Zelenski în timp ce negociază sub presiunea Casei Albe pentru a pune capăt războiului cu Rusia, notează Reuters.

Kievul a încercat să respingă un prim plan susținut de SUA, pe care ea și aliații săi europeni îl considerau favorabil Moscovei, care prevedea ca Ucraina să renunțe la întregul Donbas și să-și restricționeze semnificativ capacitățile militare.

Sondajul, realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, sugerează că 72% dintre ucraineni sunt pregătiți pentru un acord care să înghețe actuala linie de front și care să conțină și unele compromisuri.

Cu toate acestea, 75% considerau că un plan favorabil Rusiei, care să prevadă cedarea de teritorii de către Ucraina sau limitarea dimensiunii armatei sale fără a primi garanții clare de securitate, este „complet inacceptabil”.

Sondajul a fost realizat între sfârșitul lunii noiembrie și mijlocul lunii decembrie și a inclus 547 de respondenți din teritoriul controlat de Ucraina.

Aproape două treimi sunt gata pentru continuarea luptelor

Directorul executiv al KIIS, Anton Hrushetskyi, a declarat că opinia publică cu privire la această chestiune a rămas stabilă în ultimele luni, pe fondul presiunii crescânde din partea SUA.

Șaizeci și trei la sută dintre ucraineni sunt pregătiți să continue lupta, și doar 9% consideră că războiul se va încheia până la începutul anului 2026.

Președintele SUA, Donald Trump, a presat Ucraina să asigure rapid pacea în războiul care durează de aproape patru ani, în timp ce armata rusă, mai mare și cu mai mult armament, avansează pe câmpul de luptă.

Kievul și aliații săi europeni solicită garanții de securitate din partea Washingtonului ca parte a oricărui acord, Zelenski afirmând duminică că Ucraina va renunța la ambițiile sale privind NATO în schimbul acestora.

Cu toate acestea, doar 21% dintre ucraineni au încredere în Washington, în scădere față de 41% în decembrie anul trecut. Încrederea în NATO a scăzut, de asemenea, la 34% de la 43% în aceeași perioadă.

„Dacă garanțiile de securitate nu sunt clare și obligatorii… ucrainenii nu vor avea încredere în ele, iar acest lucru va afecta disponibilitatea generală de a aproba planul de pace corespunzător”, a spus Hrushetskyi.

Ucrainenii nu vor alegeri pe timp de război

Trump și-a reînnoit apelul pentru organizarea de alegeri în Ucraina, care nu pot fi organizate pe timp de război, potrivit legii.

Zelenski, al cărui prim mandat a expirat anul trecut, a semnalat luna aceasta că ar fi deschis la organizarea de noi alegeri dacă SUA ar putea prelua inițiativa în asigurarea securității.

Cu toate acestea, doar 9% dintre ucraineni doresc alegeri înainte de oprirea luptelor, potrivit sondajului KIIS.

Încrederea în Zelenski a scăzut luna trecută, cel mai probabil în urma unui scandal major de corupție, dar acum a revenit la 61% după demiterea principalului său consilier și noile presiuni din partea SUA, a spus Hrushetskyi.

„Prin urmare, insistența asupra alegerilor în Ucraina este percepută în mod critic de către public și este considerată o încercare de a slăbi țara”, a adăugat el.

Foto: Andrii Chagovets | Dreamstime.com