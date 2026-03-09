În topul audiențelor din prime-time, Realitatea Plus scade în fața unei televiziuni rivale. Un post tv dintre primele 3 pierde puternic audiență

Luna februarie a adus schimbări notabile în topul audiențelor din intervalul cel mai important pentru televiziuni, cel de seară, scrie PaginadeMedia.

PRO TV rămâne cea mai urmărită televiziune din România la nivel național în intervalul de vârf, al zilei, cu o medie de 1,3 milioane de telespectatori, urmată de Antena 1, cu o medie de 882.000 de telespectatori, potrivit datelor oficiale ale Kantar Media, instituția care face măsurătorile de audiență. Ambele posturi au avut o ușoară creștere față de luna precedentă.

Nu același lucru s-a întâmplat cu cea de-a treia televiziune din top, Kanal D, care a pierdut 113.000 de telespecatori și a ajuns la o medie de 700.000 pe seară.

DigiSport a sărit de pe locul 7 pe locul 4, trecând de Realitatea Plus și România TV.

Antena 3 CNN a depășit Realitatea Plus

În topul audienței naționale din Prime Time, România TV este cea mai urmărită televiziune de știri, cu o medie de 316.000 persoane și un minus de 53.000 față de ianuarie, urmată de Antena 3 CNN, cu aproape 200.000 și de Realitatea Plus, cu puțin peste 187.000 și cu pierdere de aproape 21.000. E o schimbare față de clasamentul ultimelor luni, în care Realitatea a fost peste Antena 3 în mod constant.

Digi 24 a fost pe locul 4, cu circa 80.000 de telespectatori, urmat de B1 TV – aproape 46.000, TVR Info: 14.240, Euronews România: 6.520 și Prima News – 2.380.

Situația se păstrează și la nivelul publicului urban și a celui comercial.