În ziua 2 de armistiţiu, Zelenski acuză că Rusia „nu respectă” încetarea focului pe linia frontului

Volodimir Zelenski, în vizită pe sectorul Kupiansk din regiunea Harkov, pe 12 decembrie 2025. FOTO: PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Profimedia

Forţele ruse desfăşoară atacuri pe linia frontului, încălcând încetarea focului de trei zile anunţată de preşedintele american Donald Trump, denunță preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP și Agerpres.

„Ruşii îşi continuă operaţiunile lor de asalt în sectoare strategice pentru ei”, a declarat Volodimir Zelenski în alocuțiunea video de duminică seară, afirmând totodată că niciun atac aerian „de anvergură” nu a fost lansat duminică.

„Pe linia frontului, armata rusă nu respectă încetarea focului şi nu face nici măcar eforturi în acest sens”, a adăugat el.

Ministerul rus al Apărării a acuzat însă la rândul său Ucraina de „16.071 de încălcări” ale armistiţiului în ultimele 24 de ore, între care mii de atacuri cu drone.

Preşedintele american Donald Trump anunţase vineri seară o încetare a focului de trei zile între Ucraina şi Rusia, începând de sâmbătă.

Atacuri rusești raportate de ucraineni

Datele Forţelor aeriene ucrainene arată o scădere a atacurilor cu drone cu rază lungă de acţiune de la începutul armistiţiului, dar autorităţile au informat despre cel puţin nouă răniţi.

Administraţia regiunii ucrainene Dnipropetrovsk (centru-est) a raportat că o fetiţă de trei ani fusese rănită în cursul unui atac cu drone în districtul Sinelnikove şi fusese spitalizată în „stare stabilă”.

În aceeaşi regiune, în districtul Nikopol, un salvator de 23 de ani a fost de asemenea rănit duminică dimineaţă când o dronă rusească i-a atacat vehiculul de salvare, potrivit Ministerului ucrainean de Interne.

Patru persoane au fost rănite în regiunea Herson (sud), între care un tânăr de 19 ani şi un angajat (de 53 de ani) al municipalităţii, potrivit autorităţilor locale.

În regiunea vecină, Nikolaev (sud), autorităţile au afirmat de asemenea că armata rusă atacase un vehicul civil cu o dronă, rănind un bărbat de 68 de ani şi o femeie de 63 de ani.

Un bărbat de 52 de ani a fost de asemenea rănit în regiunea Zaporojie (sud) în cursul unui atac cu drone ruseşti, potrivit administraţiei regionale.