„Inacceptabil, oricare ar fi motivul”. Cum reacționează liderii europeni la atacul Israelului în Qatar

Liderii mai multor state europene condamnă atacul fără precedent lansat în Doha, capitala Qatarului, de către forțele armate israeliene, care spun că au vizat conducerea organizației teroriste Hamas, scrie CNN.

Marea Britanie: Premierul Keir Starmer a condamnat atacul israelian, spunând, într-un mesaj postat pe rețeaua X, că riscă o escaladare suplimentară în regiune, conform CNN.

Spania: Ministerul de Externe „condamnă ferm” bombardamentul, numindu-l o încălcare a suveranității Qatarului.

Franța: Președintele Emmanuel Macron califică atacul israelian „inacceptabil, oricare ar fi motivul” și și-a exprimat solidaritatea cu Qatar.

Irlanda: Prim-ministrul Micheál Martin se declară „profund îngrijorat”, avertizând, într-un mesaj pe X, că atacul lansat marți de Israel riscă să destabilizeze regiunea și să îngreuneze asigurarea unui armistițiu în Gaza.

Turcia: Israelul „nu caută pacea, ci continuarea războiului”, a reacționat Ministerul de Externe.

„Denunțăm cu fermitate atacul Israelului, care a vizat delegația de negociatori Hamas din Doha, capitala Qatarului. Vizarea delegației Hamas în timp ce negocierile de încetare a focului sunt în desfășurare demonstrează clar că Israelul nu caută pacea, ci continuarea războiului”, a transmis Ministerul de Externe într-un comunicat.

Oficialii turci spun, de asemenea, că atacul „constituie o dovadă clară a politicilor expansioniste ale Israelului și a adoptării terorismului ca politică de stat”.

Vatican: Papa Leon al XIV-lea vorbește despre o „situație foarte gravă”:„Există o știre foarte gravă în acest moment: atacul Israelului asupra unor lideri Hamas din Qatar (…) Întreaga situație este foarte gravă. Nu știm cum vor evolua lucrurile. Este cu adevărat grav”.