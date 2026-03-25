Inamicul nr. 1 al lui Trump din UE atacă „războiul absurd și ilegal” din Iran: „Fiecare bombă lovește portofelele familiilor noastre”

Premierul socialist de la Madrid a avertizat miercuri că războiul declanșat de SUA și Israel în Iran provoacă pagube economice grave la nivel mondial, scriu Reuters și El Pais.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat miercuri că este nedrept ca cetățenii din întreaga lume să suporte costurile acțiunilor „ilegale” ale Statelor Unite și Israelului în Iran.

El a avertizat de asemenea că actualul conflict ar putea fi mai grav decât cel din Irak, scrie Reuters.

„Nu este același scenariu ca în cazul războiului ilegal din Irak. Ne confruntăm cu ceva mult mai grav. Mult mai grav. Cu un impact potențial mult mai amplu și mai profund”, a declarat Sanchez în fața parlamentului.

„De data aceasta, este vorba de un război absurd și ilegal. Un război crud care ne împiedică să ne atingem obiectivele economice, sociale și de mediu”, a spus premierul.

Pagube economice grave

Sánchez a avertizat că războiul provoacă pagube economice grave la nivel mondial, doar firmele spaniole înregistrând pierderi de 100 de miliarde de euro în mai puțin de o lună.

„Fiecare bombă care cade în Orientul Mijlociu lovește portofelele familiilor noastre”, le-a spus el parlamentarilor într-o sesiune în care a expus motivele opoziției ferme a guvernului său față de război, o poziție care a fost preluată de atunci de alți lideri europeni.

Cifra de 100 de miliarde de euro se referă la scăderea capitalizării de piață agregate a indicelui spaniol IBEX, de la izbucnirea conflictului pe 28 februarie.

Parlamentul spaniol urmează să voteze joi măsurile propuse săptămâna trecută de cabinet pentru a ajuta cetățenii să facă față consecințelor economice, inclusiv reducerea taxelor pe combustibil și electricitate și acordarea de subvenții sectoarelor cele mai expuse la creșterile prețurilor la energie.

Atac la adresa Israelului

Sánchez, unul dintre cei mai vocali susținători ai palestinienilor, în rândul liderilor occidentali, a avertizat, de asemenea, miercuri că Israelul încearcă să provoace în Liban același nivel de devastare pe care l-a provocat Fâșiei Gaza.

„Un prim-ministru israelian (Benjamin) Netanyahu, încurajat de succesele sale, își propune să provoace Libanului aceeași distrugere și suferință ca în Gaza”, a declarat el, la o zi după ce miniștrii israelieni și-au anunțat intenția de a ocupa teritoriul sudic al Libanului.

„Nu este corect ca cineva să dea foc lumii, iar noi, ceilalți, să fim nevoiți să înghițim cenușa”, a adăugat el.

Inamicul lui Trump

Prim-ministrul socialist a refuzat solicitările Washingtonului de a folosi bazele militare ale Spaniei pentru a lansa atacuri împotriva Iranului, în ciuda amenințării președintelui american Donald Trump de a întrerupe relațiile comerciale cu Spania ca urmare a acestui refuz.

Sánchez, care s-a opus în mai multe rânduri pozițiilor administrației Trump, a devenit un inamic al taberei MAGA.

Poziția guvernului de la Madrid este însă împărtășită pe scară largă de populația din Spania, 68% dintre respondenți declarând că se opun războiului, într-un sondaj realizat de 40db.

O majoritate a spaniolilor, 53,2%, au susținut și decizia lui Sánchez de a nu permite SUA să utilizeze baza navală Rota și baza aeriană Morón pentru atacuri împotriva Iranului, a arătat un sondaj publicat la începutul acestei luni în cotidianul El País.

Contre cu opoziția

În dezbaterea din parlament, Sanchez a criticat „tăcerea” opoziției pe tema războiului, cu trimitere spre Partidul Popular (PP – conservator) și Vox, de extrema-dreaptă, scrie El Pais.

„PP și Vox au contribuit, prin sprijinul și tăcerea lor, la acest dezastru total pe care îl reprezintă războiul din Iran. A tăcea în fața unui război ilegal nu înseamnă prudență. Este un act de lașitate”, a declarat Sánchez.

Liderul PP, Alberto Núñez Feijóo a încercat să se distanțeze de poziția în care l-a pus Sánchez. „Spunem nu războiului și nu ție”, a răspuns el.

Fără să-l critice sau să-l menționeze pe Trump în niciun moment, Feijóo a încercat să atace contradicțiile lui Sánchez. „Îți spui pacifist, dar ai triplat achizițiile de arme din SUA. Ești un pacifist fals!”, a declarat el, în parlament.

Liderul Vox, Santiago Abascal, a reușit totuși să ridice și mai mult tonul. „Îți plac războiul, pandemiile, furtunile, pentru că le exploatezi ca să-ți umpli buzunarele împreună cu partenerii tăi”, a exclamat acesta, o trimitere către scandalurile de corupție care vizează guvernul.