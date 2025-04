VIDEO „Înarmat” cu o lopată din aur, Trump a plantat o „MAGAnolia” în grădinile Casei Albe

Președintele american Donald Trump a plantat marți un arbore în grădinile Casei Albe, numit „MAGAnolia”, denumire ce reflectă sloganul republicanului, „Make America Great Again”, scrie AFP.

Arbustul înlocuiește cel mai bătrân copac din reședința prezidențială americană, o altă magnolie plantată în urmă cu aproape două secole de un predecesor îndepărtat al miliardarului republican, președintele Andrew Jackson, notează Agerpres.

Copacul bătrân era „în stare foarte proastă” și devenise periculos, a explicat luna trecută actualul liderul de la Casa Albă.

Jurnaliștii nu au avut acces la plantarea noului copac, dar Casa Albă a difuzat imagini cu președintele săpând cu o lopată din aur.

President Trump plants a new descendant sapling of the historic "Jackson Magnolia." The White House remains committed to the stewardship and preservation of its historic grounds.



"We have a beautiful tree now in the White House." – @POTUS 🇺🇸 pic.twitter.com/0wA8ShWye2