Încă două petroliere, atacate de drone lângă un terminal strategic de la Marea Neagră prin care petrolul ajungea și în România

Încă două petroliere care se apropiau de terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de pe țărmul rus al Mării Negre au fost atacate de drone, ceea ce complică și mai mult perspectivele exporturilor de petrol din Kazahstan, care utilizează acest terminal, au declarat joi trei surse din industrie pentru agenția de presă Reuters.

Luni, operatorul conductei petroliere CPC a anunțat că operațiunile de încărcare a petrolului la terminalul său portuar din Marea Neagră, situat în largul portului rus Novorossiisk, au fost suspendate, după atacurile cu drone asupra tancurilor petroliere.

Închiderea terminalului, prin care treceau peste 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, la începutul acestei săptămâni din motive de siguranță, a obligat țara să-și reducă producția de petrol, au declarat autoritățile.

Sursele citate de Reuters au precizat că petrolierele HERA și ALATAU ar fi trebuit să primească petrol de la CPC. Cu toate acestea, HERA a fost avariată în urma atacului cu drone și a luat foc.

Deși ALATAU a scăpat fără pagube, aceasta și-a schimbat totuși cursul.

CPC a refuzat să comenteze.

În ultimele câteva zile, cinci petroliere au fost deja atacate în apropierea terminalului.

Conform imaginilor din satelit, joi dimineață nu se afla niciun tanc petrolier la terminalul CPC din apropierea portului Novorossiisk.

Conducta CPC (Caspian Pipeline Consortium) este un sistem de transport al petrolului de peste 1.500 km și reprezintă principala rută de export pentru țițeiul kazah, transportând cea mai mare parte a exporturilor de petrol către portul rusesc Novorossiisk, la Marea Neagră, de unde sunt expediate către piețele internaționale, inclusiv către România.

În urma deciziei Kazahstanului, principalul furnizor de țiței al României, de a opri livările, în benzinăriile din țara noastră carburanții se scumpesc, din nou, de la o zi la alta și se apropie de pragul de 10 lei pe litru. Lipsa petrolului kazah ar putea urca prețurile chiar spre 11 lei, au avertizat specialiștii.

Rusia a acuzat Ucraina că atacă petrolierele care încarcă țiței la terminalul CPC pe baza unei strategii care vizează „destabilizarea situației” de pe piețele internaționale de petrol.