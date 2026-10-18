Încă o capitală europeană în flăcări: Gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc împotriva protestatarilor care cer demisia premierului albanez, în Tirana

Poilițiștii albanezi au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva a sute de protestatari adunați duminică, pentru a șasea zi consecutivă, la Tirana, pentru a cere demisia prim-ministrului Edi Rama, care a exclus posibilitatea de a pleca din funcție, relatează AFP.

Capitala albaneză este, încă de marți, scena unor manifestații violente la care s-au adunat mii de persoane care protestează împotriva condițiilor de studiu din universități, a taxelor de înscriere ridicate și a corupției.

Sute de manifestanți s-au adunat duminică la prânz în fața Ministerului Educației, cerând demisia prim-ministrului.

Poliția a intervenit pentru a dispersa mulțimea, folosind tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Mai mulți manifestanți au fost reținuți.

Premierul acuză intervenția unor „forțe externe”

Într-o declarație video de peste o oră difuzată pe Facebook, Edi Rama a exclus posibilitatea demisiei, afirmând că protestele sunt rezultatul acțiunii unor „forțe externe”.

În centrul orașului, numeroase magazine și clădiri își protejaseră ușile și vitrinele cu obloane metalice.

În cursul dimineții, unități de poliție fuseseră desfășurate pe străzile capitalei, iar angajații municipalității lucrau la îndepărtarea pavajelor care ar fi putut fi folosite împotriva forțelor de securitate

Sâmbătă, Tirana a cunoscut cele mai grave violențe de la începutul mișcării. Manifestanții au aruncat cu pietre, cocktailuri Molotov, obiecte metalice și artificii în direcția poliției. Au dat foc mașinilor și coșurilor de gunoi și le-au transformat în baricade pentru a bloca accesul polițiștilor.

În timpul nopții, mai multe clădiri, printre care un tribunal, bănci și un oficiu poștal, au fost incendiate sau grav avariate.

Gloanțe de cauciuc, folosite pentru prima dată

Poliția a tras cu gloanțe de cauciuc asupra manifestanților pentru prima dată de la începutul mișcării, conform AFP.

Potrivit unui raport publicat duminică de Ministerul Sănătății din Albania, 65 de persoane au fost rănite, dintre care 37 de polițiști. Douăsprezece persoane au fost internate în spital.

De marți, 272 de persoane au fost rănite, dintre care 169 de polițiști, potrivit guvernului.

Ambasada Statelor Unite la Tirana a făcut apel sâmbătă seara pe X la „calm” și la „reținere din partea ambelor părți”, îndemnând cetățenii să „își exercite dreptul de a protesta în mod pașnic, fără revolte violente”.

Aceste tulburări au loc după mai multe luni de manifestații antiguvernamentale în această țară din Balcani, declanșate inițial de un proiect controversat de complex turistic legat de familia președintelui american Donald Trump.

În weekend au avut loc mai multe proteste în Europa, unele devenind violente, precum în Belgia și Franța, conform Euronews. Manifestații au avut loc și în Italia și Portugalia, notează Al Jazeera.