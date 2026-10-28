Încă o navă de marfă, care urma să ajungă la Constanţa, a fost lovită de drone în largul coastelor Bulgariei

Drone maritime au lovit miercuri o navă de containere în largul coastei bulgare a Mării Negre, au declarat proprietarul navei şi guvernul, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de atacuri care au stârnit îngrijorări cu privire la amploarea crescândă a războiului Rusiei în Ucraina.

Nu este clar cine a efectuat atacul asupra navei greceşti care naviga sub pavilion liberian în zona economică exclusivă a Bulgariei, nici ce transportau cele 421 de containere ale navei, notează agenția Reuters, preluată de News.ro.

„O navă de containere a fost lovită de trei drone navale, la aproximativ 21 de mile sud-est de Şabla”, a anunţat ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, în marja unei reuniuni regionale pe tema securităţii.

Echipajul este în siguranţă şi a ajuns la ţărm

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a declarat într-un comunicat că patru ambarcaţiuni ale marinei şi ale poliţiei au fost trimise pentru a acorda asistenţă navei, care se deplasa din portul israelian Haifa către Constanţa, în România, şi că cei 18 membri ai echipajului au fost evacuaţi.

Proprietarul navei, Contships Management, a confirmat atacul, iar un reprezentant al companiei a declarat că întregul echipaj, format din 14 filipinezi şi 4 ucraineni, se află în siguranţă şi a ajuns la ţărm.

O sursă din domeniul securităţii maritime, la curent cu situaţia, a declarat că nava a suferit avarii grave şi se înclina pe o parte.

Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din largul Bulgariei au ucis probabil peste 20 de marinari străini în ultimele săptămâni, potrivit declaraţiilor guvernamentale referitoare la membrii echipajului dispăruţi. Cel puţin şase nave comerciale au fost atacate.

Atacurile au avut loc în zona economică exclusivă a Bulgariei, o zonă care se întinde dincolo de apele teritoriale ale Bulgariei, dar în care ţara deţine drepturi exclusive de explorare şi gestionare a resurselor.

Atacurile au stârnit condamnări internaţionale şi îngrijorare cu privire la extinderea războiului din Ucraina.

Turcia avertizează

Bulgaria, membră a Uniunii Europene şi a NATO, a solicitat asistenţă din partea aliaţilor pentru a consolida securitatea maritimă.

Ucraina a atribuit atacurile Rusiei, iar prim-ministrul bulgar Rumen Radev a afirmat că atacurile par să fie în beneficiul Rusiei, însă Moscova a negat orice implicare.

Ca semn al îngrijorării internaţionale, ministrul turc al apărării, Yasar Guler, a avertizat miercuri Rusia şi Ucraina să nu mai efectueze atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră. El a declarat că Ankara îşi rezervă dreptul de a întreprinde acţiuni legale împotriva acestor atacuri.

Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume pentru echipajele navelor comerciale, depăşind inclusiv Strâmtoarea Ormuz, a relatat zilele trecute Financial Times. De la începutul anului, peste 570 de nave au fost lovite în Marea Neagră şi cel puţin 40 de marinari au fost ucişi, faţă de 24 de morţi confirmaţi în Strâmtoarea Ormuz, iar numărul atacurilor din Marea Neagră ar fi de peste şase ori mai mare decât în Golful Persic. Potrivit companiei de securitate maritimă Ambrey, Rusia a fost responsabilă de aproximativ 90% dintre atacurile asupra navelor din ultimele 45 de zile analizate de Financial Times.