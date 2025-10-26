Încă un bărbat și-a pierdut viața în Munții Făgăraș. 18 salvamontiști încearcă să recupereze trupul

Salvamont Argeș încearcă să recupereze trupul unui bărbat care și-a pierdut viața în Munții Făgăraș, după ce a căzut sute de metri de pe Vârful Lespezi. Accidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, când în urma unui accident similar, alți doi bărbați au murit pe un alt versant.

„Bărbat căzut sâmbătă după amiază din vf. Lespezi spre Căldarea Berbecilor, aproape 500 de metri diferență de nivel. S-a încercat extracția corpului cu elicopterul, între timp au apărut alte două cazuri la Sibiu. Din păcate, după o realimentare toată operațiunea cu elicopterul s-a sistat la căderea întunericului, reușindu-se însă extragerea supraviețuitorului din Netedu”, a transmis Salvamont Argeș.

Traseul pe care a căzut victima accidentului de pe vf. Lespezi

Din cauza vremii închise, în cursul acestei zile nu a mai putut fi folosit elicopterul, astfel că 18 salvatori montani au pierdut pe munte, într-o operațiune de recuperare care se anunță anevoioasă.

„S-a început urcarea din valea Topologului, urmând ca evacuarea să se faca pe un hățaș ciobănesc pana in Izvorul Negoiului și apoi la confluența cu pârâul Scara, operatiune care va dura foarte mult”, precizează sursa citată.

Salvamontiștii avertizează că zăpada este înghețată în Munții Făgăraș astfel că ascensiunea nu este posibilă nici măcar cu colțari. Din acest motiv, turiștii nu ar trebui să urce mai sus de altitudinea de 1600 de metri.

Alți trei bărbaţi au alunecat, sâmbătă, sute de metri pe o pantă abruptă din zona Vârfului Netedu, din Munţii Făgăraș. Unul a supravieţuit, iar doi dintre ei, cu vârste de 35, respectiv 50 de ani, au decedat după ce au căzut în gol, a declarat, pentru Agerpres, directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

„Toţi trei erau bărbaţi din Ploieşti, cei doi (decedaţi n.r.) au 35, respectiv 50 de ani”, a precizat Dan Popescu.

Potrivit acestuia, singurul dintre cei trei care a supravieţuit a fost recuperat de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan. „Starea lui nu era gravă, după ce a fost preluat de elicopter, el a plecat spre maşina lui aflată în Căldarea Bâlea”, a precizat șeful Salvamont Sibiu.