Încă un consilier de top al premierului britanic a demisionat în urma scandalului generat de dosarele Epstein / Anunțul lui Keir Starmer

Directorul de comunicare al prim-ministrului britanic Keir Starmer, Tim Allan, a demisionat luni, la o zi după ce principalul consilier al premierului, Morgan McSweeney, și-a dat demisia din cauza rolului său în susținerea lui Peter Mandelson, cunoscut pentru legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

„Am decis să demisionez pentru a permite formarea unei noi echipe la numărul 10. Le urez succes prim-ministrului și echipei sale”, a declarat Allan.

Allan a fost consilier al lui Tony Blair între 1992 și 1998, iar în 2001 a fondat și condus una dintre cele mai importante firme de consultanță în afaceri publice din țară. În septembrie 2025, a fost numit director executiv de comunicare la Downing Street.

Pierderea a doi consilieri de rang înalt într-un interval scurt de timp survine într-un moment complicat pentru Starmer, care încearcă să calmeze criza generată de dezvăluirile privind legăturile strânse ale lui Mandelson cu Epstein.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer le-a spus luni angajaților săi din Downing Street că politica ar trebui să fie o forță a binelui și a subliniat importanța de a merge mai departe, după cele două demisii.

„Trebuie să demonstrăm că politica poate fi o forță a binelui. Eu cred că poate fi. Cred că este. Mergem mai departe de aici. Mergem cu încredere, continuând să schimbăm țara”, le-a spus Starmer angajaților de la Downing Street.

Legăturile lui Mandelson cu Epstein

Starmer a spus în mod repetat că l-a numit pe Mandelson în funcția de ambasador la Washington fără să știe cât de strânse erau legăturile acestuia cu Epstein.

Mandelson, ministru în guvernul laburist aflat la putere în urmă cu mai bine de 15 ani, a demisionat săptămâna trecută din Camera Lorzilor din cauza legăturilor sale cu Epstein și este acum anchetat de poliție pentru presupuse fapte de abuz în serviciu.

Dosarele publicate săptămâna trecută de Departamentul de Justiție al SUA includ e-mailuri care sugerează că Mandelson i-ar fi transmis lui Epstein documente guvernamentale și că Epstein ar fi înregistrat plăți către Mandelson sau către partenerul său de atunci, acum soțul său, scrie Reuters.

Starmer l-a numit pe Mandelson în postul de ambasador, argumentând că experiența sa profesională în guvernele lui Tony Blair și Gordon Brown și în calitate de comisar european pentru comerț îl fac persoana ideală pentru a gestiona relațiile cu Washingtonul sub președinția lui Donald Trump.

Starmer l-a demis pe Mandelson în septembrie, după șapte luni de activitate, când au apărut documente care arătau că acesta rămăsese apropiat de Epstein după ce finanțatorul fusese condamnat în 2008 pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor.

Starmer a spus că a fost mințit de Mandelson

Starmer și-a apărat deciziile, afirmând că a acționat rapid pentru a-i retrage toate titlurile și funcțiile unui om pe care l-a acuzat de „trădarea” Marii Britanii.

Întrebat în parlament dacă verificarea efectuată înainte de numirea lui Mandelson menționase că acesta și Epstein aveau o relație continuă, Starmer a răspuns afirmativ.

„Da, a menționat. Drept urmare, i s-au pus diverse întrebări”, a spus Starmer. Premierul a afirmat apoi că Mandelson a mințit pe tot parcursul procesului și că documentele aferente vor demonstra acest lucru.

Însă explicația lui Starmer cu privire la modul în care a fost numit Mandelson nu a reușit să calmeze vocile opoziției, care a afirmat că selecția ambasadorului în 2024 pune sub semnul întrebării judecata lui Starmer și a celui mai apropiat consilier al său, Morgan McSweeney.