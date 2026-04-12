Încă un lider al opoziției din Turcia a fost arestat. Procurorii îl acuză de corupție

Liderul din Ankara al principalului partid de opoziție din Turcia a fost arestat, duminică, într-o anchetă de corupție, informează presa locală, citată de AFP.

Ümit Erkol, președintele organizație provinciale din Ankara a Partidului Republican al Poporului (CHP) a fost reținut concomitent cu alte opt persoane în cadrul unei anchete demarate de către parchetul din Izmir cu privire la presupuse nereguli într-un contract între municipalitatea din acest oraș și o companie de construcții, Izbeton, scriu site-urile T24 și Birgün.

Potrivit procurorului din Izmir, acuzațiile sunt „deturnare de fonduri, escrocherie, falsificare de documente oficiale și neîndeplinirea obligațiilor de supraveghere”.

Mansur Yavas, primarul CHP din Ankara, capitala turcă, a denunțat arestarea scriind într-un mesaj pe X că Erkol este o figură „cu un rol public precis”, neexistând „niciun risc de evaziune, nicio posibilitate de falsificare a probelor”

„Dacă un mandat de arestare a fost emis în aceste circumstanțe, atunci nu se poate vorbi de justiție”, a adăugat Mansur Yavas.

Opoziția turcă este sub presiune după arestarea primarului din Istanbul Ekrem Imamoglu în martie 2025, al cărui proces pentru corupție a început pe 9 martie, alături de alți 413 acuzați.

Imamoglu, care a fost desemnat de CHO drept candidat la alegerile prezidențiale din mai 2028, era cotat ca singurul capabil să-l înfrângă pe președintele Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere din 2003.

Patru primari ai unor orașe conduse de CHP, printre care cel din Bursa (nord-vest), au fost arestați de la începerea procesului lui Imamoglu.