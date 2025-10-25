Încă un președinte de țară a fost sancționat de SUA. Trump: „Este un traficant de droguri”

Statele Unite au impus vineri sancțiuni contra președintelui columbian Gustavo Petro, în contextul în care Donald Trump a escaladat brusc conflictul cu această țară, care a fost mult timp un aliat al Washingtonului în America Latină, acuzându-l pe Petro că a refuzat să oprească traficul de cocaină către Statele Unite, transmite Reuters.

Tensiunile dintre Washington și multe țări din regiune au crescut de câteva săptămâni. Armata americană și-a intensificat activitatea în sudul Caraibelor, atacând nave în apele internaționale pe care le acuză, fără dovezi, că transportă droguri.

Trump l-a numit săptămâna aceasta pe Petro „lider al traficului ilegal de droguri”, după ce președintele de stânga columbian a acuzat SUA că comit „crime” prin aceste atacuri. Vineri noapte, înainte să plece în turneul său din Asia, Trump a insistat cu aceste acuzații.

„Este un traficant de droguri. Președintele Columbiei este un traficant de droguri”, a spus președintele american jurnaliștilor înainte să se urce în avion.

Speaking to reporters on the White House South Lawn prior to leaving for his trip to Asia, President Donald J. Trump called Colombian President Gustavo Petro a “drug dealer” and “drug leader” following sanctions issued today against Petro. pic.twitter.com/MjQmIh1qjw — OSINTdefender (@sentdefender) October 25, 2025

Petro spune că luptă contra drogurilor, SUA că producția de cocaină „a explodat”

Petro, al cărui mandat se va încheia în 10 luni, a criticat atacurile americane din Caraibe. El a încercat să pună capăt conflictului intern vechi de șase decenii din Columbia prin acorduri de pace și predare cu rebelii și bandele criminale, dar aceste eforturi au dat puține rezultate.

„De când președintele Gustavo Petro a venit la putere, producția de cocaină în Columbia a explodat la cea mai mare rată din ultimele decenii, inundând Statele Unite și otrăvind americanii”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un comunicat.

„Președintele Petro a permis cartelurilor de droguri să înflorească și a refuzat să oprească această activitate. Astăzi, președintele Trump ia măsuri ferme pentru a proteja națiunea noastră și pentru a clarifica faptul că nu vom tolera traficul de droguri în țara noastră.”

Petro contestă temeiul acuzațiilor SUA, afirmând că guvernul său a confiscat cocaină în cantități fără precedent și că expansiunea culturilor de coca – ingredientul de bază pentru cocaină – a încetinit în fiecare an începând din 2021.

„Ceea ce spune Trezoreria SUA este o minciună”, a declarat Petro vineri după-amiază. „Guvernul meu nu a crescut producția de cocaină, ci dimpotrivă, a confiscat mai multă cocaină decât în întreaga istorie a lumii.”

Al patrulea președinte sancționat de Statele Unite

Petro, care a devenit cunoscut pentru prima dată ca senator după ce a dezvăluit legăturile dintre unii dintre colegii săi parlamentari și grupurile paramilitare implicate în traficul de cocaină, a calificat sancțiunea drept „un paradox complet”.

El a declarat că a angajat un avocat american pentru a-l apăra și a vorbit vineri seara în fața a mii de susținători în centrul Bogotei, afirmând că nu are bani în Statele Unite.

Deși rare, impunerea de sancțiuni asupra unui șef de stat nu este fără precedent. Măsura îl adaugă pe Petro pe o listă scurtă care include liderii Rusiei, Venezuelei și Coreei de Nord.

Soția și fiul lui Petro, precum și Armando Benedetti, ministrul de interne al Columbiei, au fost, de asemenea, sancționați vineri în temeiul autorității care permite Washingtonului să vizeze persoanele pe care le acuză de implicare în comerțul global cu droguri ilicite.

Schimb de replici între Trump și președintele Columbiei

Acțiunile SUA, care au ucis cel puțin un columbian, l-au înfuriat pe președintele de stânga al Columbiei, Gustavo Petro, și au afectat relațiile dintre Washington și Bogota.

Petro l-a acuzat pe omologul său american că „efectuează execuții extrajudiciare” care „încalcă dreptul internațional” prin atacurile asupra unor presupuse ambarcațiuni de trafic de droguri.

Duminică, Trump l-a criticat pe Petro, spunând că actualul președinte columbian „este un lider al drogurilor ilegale care încurajează puternic producția masivă de droguri, pe plantații mari și mici, în toată Columbia”, potrivit The Hill.

Tot atunci, președintele SUA au anunțat tăierea subvențiilor pentru Columbia.