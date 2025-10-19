Donald Trump anunță tăierea subvențiilor pentru Columbia și îl acuză pe președintele țării că este „un lider al drogurilor”

Președintele american Donald Trump l-a criticat duminică pe omologul său de la Bogota, spunând despre Gustavo Petro că „este un lider al drogurilor ilegale care încurajează puternic producția masivă de droguri, pe plantații mari și mici, în toată Columbia”, transmite The Hill.

Liderul SUA a anunțat tăierea subvențiilor pentru Columbia.

„A devenit cea mai mare afacere din Columbia, de departe, iar Petro nu face nimic pentru a o opri, în ciuda plățiilor și subvențiilor pe scară largă din partea SUA, care nu sunt nimic altceva decât o înșelătorie pe termen lung față de America. Începând de astăzi, aceste plăți sau orice altă formă de plată ori subvenții nu vor mai fi făcute către Columbia”, a declarat Trump, duminică, în postarea de pe platforma sa de social media, Truth Social.

„Scopul acestei producții de droguri este vânzarea unor cantități masive din produs în Statele Unite, provocând moarte, distrugere și haos”, a continuat președintele american.

„Petro, un lider slab cotat și foarte nepopular (…), ar fi bine să închidă imediat aceste plantații ale morții, altfel le vor închide Statele Unite pentru el, iar acest lucru nu va fi făcut frumos”, a adăugat Donald Trump.

Sâmbătă, președintele Columbiei acuzase SUA de „asasinat”, referindu-se la un atac din septembrie împotriva a ceea ce omologul său american a descris drept „narcoteroriști confirmați”.

„Oficiali ai guvernului SUA au comis un asasinat și ne-au încălcat suveranitatea în apele teritoriale. Pescarul Alejandro Carranza nu avea legături cu traficul de droguri, iar activitatea sa cotidiană era pescuitul (…). Așteptăm explicații de la guvernul SUA”, a declarat Petro într-o postare în limba spaniolă pe platforma X.

În 15 septembrie, Donald Trump a spus că armata SUA a efectuat un atac care viza „narcoteroriști confirmați din Venezuela” în apele internaționale.