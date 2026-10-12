„Încă vă iubim.” Ambasadorul lui Trump la NATO, mesaj pentru Europa privind retragerea trupelor americane

Washingtonul dă asigurări că rămâne angajat față de apărarea Europei, pe fondul unei revizuiri militare în curs a SUA, care prevede retragerea a mii de soldați și a unor resurse strategice cheie de pe continent.

„Încă vă iubim” și nu există nicio „dușmănie” între Washington și Bruxelles, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, luni, la Forumul de Securitate de la Varșovia, într-o discuție cu comisarul european pentru apărare, lituanianul Andrius Kubilius. „Le repet mereu aliaților noștri europeni că Statele Unite nu se retrag”, a adăugat el, potrivit Euronews.com.

Declarațiile au fost făcute de Whitaker în cadrul unei mese rotunde dedicate NATO 3.0, un model susținut de SUA care solicită Europei să preia conducerea în apărarea convențională, pe măsură ce forțele americane se retrag de pe continent și își îndreaptă atenția în altă parte.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker. Credit line: Michael Ciaglo / Getty images / Profimedia

La rândul său, Kubilius a afirmat că NATO 3.0 nu înseamnă că Statele Unite spun: „Nu vă mai iubim, europeni, așa că ar trebui să vă faceți singuri treaba”. Mai degrabă, a susținut el, Europa trebuie să-și dezvolte capacitățile necesare pentru a descuraja agresiunile pe propriul teritoriu. „Europa trebuie să-și asume responsabilitatea”, a spus comisarul UE.

Kubilius a estimat că înlocuirea resurselor strategice ale SUA ar putea costa Europa până la 500 de miliarde de euro. De asemenea, experții sugerează că ar fi nevoie de 300.000 de soldați suplimentari pentru ca Europa să se apere singură împotriva Rusiei, în cazul retragerii sprijinului american.

Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu. Credit line: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Washingtonul a început redirecționarea resurselor către zona Indo-Pacific, pentru a contracara influența Chinei.

Pentagonul intenționează să finalizeze analiza privind prezența militară din Europa până în decembrie, urmând ca raportul să-i fie prezentat secretarului Apărării, Pete Hegseth. Această evaluare ar putea deschide calea către reduceri suplimentare ale prezenței militare americane pe continent.

Cu toate acestea, primele retrageri au început deja: în mai, Pentagonul a retras 5.000 de soldați din Germania și a anulat trimiterea unui batalion de artilerie cu rază lungă.

Whitaker a refuzat să ofere „detalii preliminare” din acest raport deoarece „nu este încă finalizat”, dar a susținut că planul de a crea un NATO mai european „dă roade”.