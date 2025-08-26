Incendiile au distrus anul acesta o suprafață record în UE

Incendiile de vegetație au ars peste un milion de hectare de teren în Uniunea Europeană în acest an, cea mai mare suprafață distrusă de flăcări de la începerea înregistrărilor oficiale în 2006, potrivit datelor UE, transmite Reuters.

Până marți, un total de 1.028.000 de hectare din UE au fost devastate de incendii – o suprafață mai mare decât Cipru și mai mare decât totalul înregistrat în orice alt an, potrivit datelor Sistemului european de informare privind incendiile forestiere al UE.

Recordul anterior a fost înregistrat în 2017, când suprafața arsă de incendii a fost de aproximativ 998.000 de hectare.

Spania și Portugalia au fost cele mai afectate, reprezentând împreună aproximativ două treimi din suprafața arsă din UE. Datele EFFIS au arătat o creștere bruscă a incendiilor în perioada 5-19 august, perioadă care a coincis cu o val de căldură de 16 zile în Peninsula Iberică.

Valul de căldură s-a încheiat săptămâna trecută, după ce a alimentat incendii care au provocat moartea a cel puțin opt persoane în cele două țări și au forțat închiderea serviciilor feroviare și a drumurilor.

Cu toate acestea, marți încă mai erau 10 incendii în regiunea Castilia și Leon din Spania, unde au fost evacuate aproximativ 700 de persoane, în timp ce incendiile continuau și în regiunile nordice Galicia și Asturias.

În Portugalia, temperaturile mai scăzute au adus o oarecare ameliorare, iar luni a fost stins un incendiu în Piodao, după 12 zile. Cu peste 60 000 de hectare arse, Piodao este cel mai mare incendiu forestier înregistrat vreodată în țară.

Schimbările climatice fac ca incendiile forestiere, valurile de căldură și secetele să fie mai frecvente și mai severe, deși măsurile de prevenire, cum ar fi curățarea terenurilor de vegetația uscată, au jucat un rol important în limitarea flăcărilor.

Incendiile forestiere din UE au emis 38 de milioane de tone de dioxid de carbon în acest an, potrivit EFFIS. Aceasta este o cantitate mai mare decât în orice alt an înregistrat până acum, ceea ce înseamnă că 2025 este pe cale să depășească recordul anual de 41 de milioane de tone.