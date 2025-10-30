Incendiu cu degajări mari de fum în București. Mai multe persoane evacuate, un bărbat a suferit arsuri

la o casă de pe Intrarea Mieilor din Sectorul 2 al Capitalei. Sursa foto: ISUBIF

Un incendiu puternic, cu degajări mari de fum, s-a produs joi dimineață la o casă de pe Intrarea Mieilor din Sectorul 2 al Capitalei. Șase persoane au fost evacuate în urma incendiului, iar un bărbat a suferit arsuri, anunță ISUBIF.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la o casă regim P+Etaj+pod, cu posibilităţi de propagare la o clădire învecinată, informează ISUBIF.

Fumul se vede de la mare distanță:

Sursa foto: HotNews

„Au fost evacuate 6 persoane. Echipajul SMURD acordă primul ajutor unui bărbat care prezintă arsuri la nivelul feței”, a transmis ISUBIF.

Au fost alertate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare şi 2 echipaje SMURD. La acest moment, pompierii acționează pentru localizarea focului.