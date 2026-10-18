Incendiu de amploare la una dintre cele mai aglomerate baze militare din Canada. Ministrul Apărării anunță morți și răniți
Un incendiu de amploare izbucnit în apropierea unei baze militare canadiene din provincia Alberta s-a soldat cu morți și răniți, a declarat ministrul apărării, fără să precizeze numărul victimelor.
Forțele Armate Canadiene colaborează cu autoritățile locale pentru gestionarea incendiului și investighează cauzele izbucnirii acestuia, a declarat ministrul Apărării, David McGuinty, care a descris situația drept „foarte, foarte dinamică și delicată”, potrivit BBC.
Premierul Canadei, Mark Carney, a scris pe X că a avut loc „un incident grav care a provocat un incendiu de amploare”, adăugând că gândurile sale se îndreaptă către „toate femeile și toți bărbații curajoși afectați de acest incident”.
Baza Forțelor Canadiene Wainwright, unde a izbucnit incendiul, este una dintre cele mai aglomerate baze de instrucție militară din Canada.
Canadian Broadcasting Corporation (CBC) o descrie drept „principala bază pentru exercițiile de tragere cu muniție reală”. Într-o zi obișnuită, aproximativ 690 de militari și 300 de angajați civili se află la bază, anunță și postul canadian de știri CBC News.
Incendiul izbucnit sâmbătă „s-a extins rapid din cauza vânturilor puternice” și a cuprins și zonele de dincolo de gardul perimetral al bazei, a anunțat administrația districtului municipal Wainwright.
Ministrul Apărării le-a declarat reporterilor că „nu își amintește un incident de o asemenea amploare în ultima perioadă”.
Premierul provinciei Alberta, Danielle Smith, a declarat că incendiul, pe care l-a descris drept „grav și tragic”, „afectează mulți dintre militarii curajoși ai provinciei”. Autoritățile locale colaborează cu guvernul federal pentru gestionarea situației și investigarea cauzelor incendiului, a adăugat ea.
Nu este clar când a izbucnit incendiul, însă administrația districtului a publicat prima informare despre incident în jurul orei locale 17:30 (23:30 GMT).