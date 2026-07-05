Incendiu de proporții lângă Salonic. Flăcările au distrus două fabrici. Nor de fum toxic, răspândit în mare parte din oraș

Un incendiu de vegetație izbucnit sâmbătă în apropiere de Salonic, nordul Greciei, a continuat să facă ravagii în timpul nopții. Flăcările au cuprins două fabrici industriale, iar trei sate și un centru de îngrijire din apropierea orașului au fost evacuate, transmite Ekathimerini.

Duminică dimineață, incendiul a fost în mare parte ținut sub control și nu mai prezintă un front activ, a anunțat serviciul de pompieri.

Locuitorii micilor sale Anthoupoli, Filothei și Galini au fost alertați prin mesaje să se evacueze.

Autoritățile au evacuat, de asemenea, un centru de îngrijire care găzduia 157 de persoane cu dizabilități.

Operațiune masivă a pompierilor

Un total de 160 de pompieri, sprijiniți de 52 de autospeciale, cinci echipe terestre, două avioane și două elicoptere, rămân la fața locului în Oreokastro, o suburbie a orașului.

Incendiul este acum limitat la o zonă împădurită, unde pompierii se concentrează pe prevenirea reaprinderii flăcărilor la două fabrici distruse de incendiu.

⚠️ Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν -και συνεχίζουν να δίνουν- οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.



🎞️ Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης / NEWS 24/7 #Ωραιόκαστρο #φωτια pic.twitter.com/qjTQu9LaAX — NEWS 24/7 (@News247gr) July 5, 2026

Este vorba de o unitate de reciclare și o fabrică de textile. Pompierii au lansat mari cantități de apă pe cale aeriană peste fabricile din jurul Oreokastro.

Operațiunile aeriene vor continua pe parcursul întregii zile, pentru a reduce fumul dens, a limita eliberarea în atmosferă a unor substanțe potențial periculoase și a preveni apariția unor noi focare.

Fum negru și gros deasupra Salonic

Un fum negru și gros se ridica din fabrica de reciclare și a acoperit o mare parte din Salonic, în nordul Greciei.

Un miros puternic de plastic ars se simțea duminică în tot orașul.

Primarul orașului Neapoli-Sykies, Simos Daniilidis, a îndemnat oamenii să respecte instrucțiunile oficiale din cauza norului de fum toxic care s-a răspândit în mare parte din zona metropolitană.

Daniilidis a spus că zona industrială conținea lubrifianți, produse petroliere, instalații de prelucrare a textilelor și o instalație de reciclare care depozita cantități mari de materiale plastice.

„Distrugerile sunt extinse și, pe tot parcursul nopții, au avut loc zeci, dacă nu sute, de explozii”, a spus el.

Cine a provocat incendiul

În jurul miezului nopții, pompierii au anunțat arestarea unui bărbat în vârstă de 76 de ani, suspectat că a provocat incendiul.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, despre care polițiștii au afirmat că părea să fie sub influența alcoolului, a recunoscut că scânteile generate de conducerea periculoasă a vehiculului său au provocat incendiul. Acesta va fi audiat de procurori mai târziu, duminică.