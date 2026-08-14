Incendiul de lângă ambasada României din Elveţia. Poliția caută în continuare martori

Poliția elvețiană a anunțat vineri că în continuare caută martori în cadrul anchetei legate de incendiu despre care suspectează că a fost declanșat în mod intenționat în fața ambasadei României la Berna, relatează Agerpres citând AFP.

Incendiul a survenit luni și, conform primelor constatări, pare că a fost „provocat în mod voluntar”, a transmis poliția cantonală din Berna într-un comunicat emis la începutul săptămânii.

O persoană „neidentificată a plasat un obiect cu flacără lângă gardul ambasadei României la Berna. Focul s-a extins apoi la vegetația din jur”, a explicat poliția.

Un angajat al ambasadei a reușit să stingă incendiul înainte de sosirea pompierilor, trimiși totuși la fața locului ca măsură de precauție.

Urmările incidentului de la Ambasada României la Berna Foto: MAE

„Nimeni nu a fost rănit, dar au fost constatate pagube materiale”, potrivit poliției, care a deschis o anchetă asupra acestui incidentul și a solicitat „oricărei persoane care a observat ceva suspect în împrejurimile ambasadei României sau care dispune de informații relevante” să se prezinte.

„Apelul către martori este în continuare de actualitate”, a declarat vineri pentru AFP un purtător de cuvânt al poliției cantonale.

Ambasada României se află în apropierea mai multor alte misiuni diplomatice, printre care cele ale Regatului Unit, Canadei, Austriei, Filipinelor, Irlandei, Tunisiei și Arabiei Saudite.

Ministerul român de Externe a transmis miercuri că „incidentul este considerat de către autoritățile din Confederația Elvețiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade, a fost deschisă o anchetă. România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens”.