Incendiu după un atac cu dronă lângă centrala nucleară Barakah din Abu Dhabi

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite anunță că nu există victime sau scurgeri radioactive după atacul cu dronă de la centrala nucleară Barakah, potrivit Reuters.

Echipele de intervenție din Abu Dhabi au acționat rapid pentru stingerea unui incendiu provocat de lovitura unei drone asupra unui generator electric situat în afara perimetrului interior al centralei din regiunea Al Dhafra, a anunțat duminică Biroul de presă local.

Nu au fost raportate victime, nivelurile de siguranță radiologică nu au fost afectate, iar Autoritatea Federală pentru Reglementare Nucleară a confirmat că sistemele esențiale ale centralei funcționează normal.

Biroul de Presă din Abu Dhabi a făcut un apel ferm către public să obțină informații exclusiv din surse guvernamentale oficiale și să evite propagarea zvonurilor sau a știrilor neverificate.

Niciun grup nu a fost indicat direct ca responsabil în comunicatul oficial privind acest incident. Emiratele Arabe Unite s-au confruntat cu atacuri repetate cu rachete și drone în timpul conflictului dintre Israel, SUA și Iran.

Printre acestea se numără inclusiv incidente despre care autoritățile au afirmat că au avut originea în Iran și au vizat infrastructura energetică și maritimă.

Centrala nucleară Barakah, situată în regiunea Al Dhafra, este prima și singura centrală nucleară operațională din Peninsula Arabică. Proiectul de 20 de miliarde de dolari a fost dezvoltat în parteneriat cu Coreea de Sud, iar primul său reactor a început producția în anul 2020.