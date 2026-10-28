Incendiu în București. Arde mansarda unui bloc

Un incendiu a izbucnit miercuri la mansarda unui bloc din sectorul 1 al Capitalei. Pompierii intervin la fața locului cu mai multe echipaje. Până acum, nu sunt victime, a anunţat ISUBIF.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la mansarda unui imobil de locuințe colective, pe strada Gârlei, sectorul 1, București”, a anunțat ISUBIF.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul mansardei.

„Intervenim cu 8 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare Detașamentul Special de Salvatori si un echipaj SMURD. Până în momentul de față nu avem informatii cu privire la victime. Misiunea este în dinamică”, a precizat ISUBIF.