Incendiu în București. Care este starea celor 17 oameni care au ajuns la spital. Doi dintre ei sunt copii

Informații despre starea în care se află cei 17 oameni transportați la spitale din București, în urma incendiului de sâmbătă dimineață la blocul de 11 etaje din complexul rezidențial One Cotroceni, au fost făcute publice de Ministerul Sănătății.

„În urma incendiului izbucnit astăzi, la un imobil de locuinţe din Sectorul 5, un număr de 17 persoane au necesitat îngrijiri medicale de specialitate şi au fost transportate la spitalele clinice de urgenţă din Capitală”, a transmis, sâmbătă, Ministerul Sănătăţii.

Oamenii au fost duși la cinci spitale din București, doi dintre ei la Spitalul de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu.

Situaţia transportării pacienţilor la unităţi medicale este următoarea:

Spitalul Clinic de Urgenţă Bagadasar-Arseni – 5 pacienţi

Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca- 5 pacienţi

Spitalul Universitar – 3 pacienţi

Spitalul Militar Central- – 2 pacienţi

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu – 2 pacienţi

Un bărbat este intubat

Cel mai grav este un bărbat de 60 de ani, care este intubat. Ceilalți 16 pacienți au fost expuși doar la fum.

„În afară de bărbatul în vârstă de 60 de ani transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar- Arseni care este intubat, în stare gravă, ceilalți 16 pacienți sunt conștienți, stabili, expuși doar la fum”, precizează Ministerul Sănătății.

Un număr 152 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din blocul cu 11 etaje situat pe strada Sergent Ion Nuţu, în Sectorul 5 al Capitalei. Incendiul a pornit într-un apartament la nivelul etajului 5 și s-a manifestat cu degajări mari de fum.