VIDEO Incendiu cu degajări mari de fum la un bloc din București. Intervin mai multe echipaje de pompieri

Un incendiu puternic s-a produs sâmbătă dimineață la apartamentul unui bloc de pe strada Sg. Ion Nuțu, Sectorul 5 al Capitalei, anunță ISUBIF. Pompierii au constituit echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.

Apartamentul care arde este dintr-un bloc din complexul rezidențial One Cotroceni.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje, potrivit ISUBIF.

„Sunt degajări mari de fum și pe scara blocului. Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea și evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse”, precizează ISUBIF.

Misiunea este în dinamică.

La fața locului intervin 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și 6 ambulanțe SMURD.